Эксперты назвали 12 признаков приближения рецессии в США

Дискуссия о возможном наступлении рецессии в США возобновилась в экспертных кругах после банкротства сразу трех крупных банков в марте. Главный инвестиционный стратег Bank of America (BofA) Майкл Хартнетт описал 12 основных признаков скорейшего спада в американской экономике. Среди них – негативные тенденции американского рынка труда, снижение индексов производственной активности и ухудшение условий на глобальном финансовом рынке. Об этом он заявил изданию Markets Insider.