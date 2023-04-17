Эксперты назвали 12 признаков приближения рецессии в США

Эксперты назвали 12 признаков приближения рецессии в СШАСреди них – снижение производственных индексов, ухудшение условий на финансовом рынке и рост безработицы
Дискуссия о возможном наступлении рецессии в США возобновилась в экспертных кругах после банкротства сразу трех крупных банков в марте. Главный инвестиционный стратег Bank of America (BofA) Майкл Хартнетт описал 12 основных признаков скорейшего спада в американской экономике. Среди них – негативные тенденции американского рынка труда, снижение индексов производственной активности и ухудшение условий на глобальном финансовом рынке. Об этом он заявил изданию Markets Insider.
Вы видите 2% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам