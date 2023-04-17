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Эксперты назвали 12 признаков приближения рецессии в США

Среди них – снижение производственных индексов, ухудшение условий на финансовом рынке и рост безработицы
Антон Козлов
Mike Segar / Reuters

Дискуссия о возможном наступлении рецессии в США возобновилась в экспертных кругах после банкротства сразу трех крупных банков в марте. Главный инвестиционный стратег Bank of America (BofA) Майкл Хартнетт описал 12 основных признаков скорейшего спада в американской экономике. Среди них – негативные тенденции американского рынка труда, снижение индексов производственной активности и ухудшение условий на глобальном финансовом рынке. Об этом он заявил изданию Markets Insider.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных