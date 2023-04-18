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Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса как «чрезвычайный налог»

Это следует из законопроекта «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» и поправок в НК, говорят источники «Ведомостей»
Анастасия Бойко Надежда Синцова
Ведомство Антона Силуанова приблизилось к законодательному оформлению нового налога для бизнеса / Евгений Разумный / Ведомости

Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса – так называемый windfall tax – как «налог чрезвычайного характера». Возможность установления таких налогов предлагается закрепить в Налоговом кодексе (НК). Об этом сообщили «Ведомостям» два источника в компаниях – крупных налогоплательщиках, знакомых с предложениями. По их словам, Минфин подготовил отдельный проект закона «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», а также поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 НК. Законопроект был направлен крупным налогоплательщикам для предоставления комментариев, уточнили собеседники «Ведомостей».

Под обязанность уплаты сбора попадут не только российские, но и иностранные организации с постоянным представительством в России, сообщили источники. По их словам, законопроектом также вводится ряд исключений для уплаты налога. Налоговая база принимается равной нулю, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021–2022 гг. не превышает прибыль за 2018–2019 гг. и если она составляет менее 1 млрд руб. Согласно законопроекту, освобождаются от уплаты налога компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производители сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом, а также компании из реестра малого и среднего предпринимательства, пояснили источники. О том, что разовый сбор в бюджет заплатят все компании с чистой доналоговой прибылью свыше 1 млрд руб., за исключением предприятий нефтегазового и угольного секторов, а также малого и среднего бизнеса, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных