Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса как «чрезвычайный налог»

Под обязанность уплаты сбора попадут не только российские, но и иностранные организации с постоянным представительством в России, сообщили источники. По их словам, законопроектом также вводится ряд исключений для уплаты налога. Налоговая база принимается равной нулю, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021–2022 гг. не превышает прибыль за 2018–2019 гг. и если она составляет менее 1 млрд руб. Согласно законопроекту, освобождаются от уплаты налога компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производители сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом, а также компании из реестра малого и среднего предпринимательства, пояснили источники. О том, что разовый сбор в бюджет заплатят все компании с чистой доналоговой прибылью свыше 1 млрд руб., за исключением предприятий нефтегазового и угольного секторов, а также малого и среднего бизнеса, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.