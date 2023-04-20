Рэй Далио назвал причины отказа стран от доллара

Рэй Далио назвал причины отказа стран от доллараСреди них – рост торговли в юанях и риски заморозки долларовых активов
Все меньше стран хотят использовать доллар в международной торговле и как средство накоплений, сообщил основатель крупнейшего хедж-фонда, миллиардер Рэй Далио в интервью с американским финансовым блогером на YouTube (его цитаты приводит Business Insider). По словам Далио, тенденция связана с ростом популярности юаня и рисками, которые выявили антироссийские санкции.
«Доллары – это долги. Иначе говоря, если кто-то, например центробанк, держит доллары, это значит, что он держит долговой актив», – сказал инвестор. По его словам, в текущих условиях использование странами американской нацвалюты означает для них чрезмерную подверженность рискам, которые несет сверхвысокий государственный долг США.
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