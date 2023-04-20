Рэй Далио назвал причины отказа стран от доллара

Все меньше стран хотят использовать доллар в международной торговле и как средство накоплений, сообщил основатель крупнейшего хедж-фонда, миллиардер Рэй Далио в интервью с американским финансовым блогером на YouTube (его цитаты приводит Business Insider). По словам Далио, тенденция связана с ростом популярности юаня и рисками, которые выявили антироссийские санкции.