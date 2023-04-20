Росстат перейдет на новый источник данных о населении с 2025 года

Росстат перейдет на новый источник данных о населении с 2025 годаЭто позволит в том числе эффективно выстроить систему социальной защиты путем консолидации информации
С 2025 г. основным источником информации для формирования статистики о естественном движении населения (рассчитывается как абсолютная разница между числом родившихся и числом умерших) станет федеральный регистр населения, сообщил «Ведомостям» представитель Росстата. По его словам, использование ресурса сделает информацию о числе рождений, браков, разводов и смертей более детализированной.
Ведомство разместило на сайте госзакупок заявку на подготовку к ноябрю 2023 г. рекомендаций по использованию данных федерального регистра сведений о населении в статистике. Стоимость лота по закупке составляет 4,5 млн руб. Подрядчик должен будет составить предложения, которые помогут устранить расхождения данных по родившимся между сведениями самого регистра, ЕГР ЗАГС и итогов переписей населения, следует из технического задания к закупке. В федеральном регистре также содержатся данные от загсов, но в более подробном виде, а кроме того, они обновляются в оперативном режиме и исключают неточности. Кроме того, Росстату необходимы рекомендации по развитию статистики на основе новой информации.