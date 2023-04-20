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Росстат перейдет на новый источник данных о населении с 2025 года

Это позволит в том числе эффективно выстроить систему социальной защиты путем консолидации информации
Ярослава Костенко Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости

С 2025 г. основным источником информации для формирования статистики о естественном движении населения (рассчитывается как абсолютная разница между числом родившихся и числом умерших) станет федеральный регистр населения, сообщил «Ведомостям» представитель Росстата. По его словам, использование ресурса сделает информацию о числе рождений, браков, разводов и смертей более детализированной.

Ведомство разместило на сайте госзакупок заявку на подготовку к ноябрю 2023 г. рекомендаций по использованию данных федерального регистра сведений о населении в статистике. Стоимость лота по закупке составляет 4,5 млн руб. Подрядчик должен будет составить предложения, которые помогут устранить расхождения данных по родившимся между сведениями самого регистра, ЕГР ЗАГС и итогов переписей населения, следует из технического задания к закупке. В федеральном регистре также содержатся данные от загсов, но в более подробном виде, а кроме того, они обновляются в оперативном режиме и исключают неточности. Кроме того, Росстату необходимы рекомендации по развитию статистики на основе новой информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных