ЦБ допускает использование спецоблигаций при расчете с уходящими компаниями

ЦБ допускает использование спецоблигаций при расчете с уходящими компаниямиДепутаты предложили привязать к таким бумагам замороженные российские активы за рубежом
Банк России рассмотрит предложение депутатов расплачиваться с уходящими зарубежными компаниями вместо валюты специальными облигациями ЦБ, привязанными к замороженным резервам. Об этом сообщила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме.
С инициативой на заседании выступил депутат Владимир Кошелев (ЛДПР). Он отметил, что такая мера «стабилизирует валютный курс, снизит волатильность, а для российского бизнеса это принципиально, главное – стабильность и предсказуемость».
«Вы это предложение внесли как раз во время встречи с фракцией, мы успели в очень короткое время посмотреть, как можно отнестись к этой инициативе. Ее надо дополнительно проработать. Но в принципе такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом», – отметила Набиуллина.
По ее словам, нужно будет учесть несколько обстоятельств. Привязка облигаций к замороженным активам может повлечь раскрытие информации о российских резервах, об их структуре, о структуре активов Центрального банка за рубежом. «Мы бы этого не хотели», – подчеркнула Набиуллина. А принудительно навязать облигации вряд ли удастся, а тем более заставить иностранных регуляторов отпускать замороженные активы, даже если владельцами облигаций являются их граждане, нерезиденты.
«Но как альтернативу вместо счетов типа "С" можно смотреть. Кто-то захочет ждать у моря погоды, что называется, когда разморозятся средства со счетов типа "С", а кто-то может и на такую схему пойти. Но это требует обсуждения», – подчеркнула глава ЦБ.
Сейчас действует временный порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из стран, которые ввели против России санкции. Такой указ подписал президент Владимир Путин в марте прошлого года.
Ранее Банк России разъяснял в своих документах, что кредиторы из России и стран, не присоединившихся к санкциям, смогут получить средства в рублях, а при наличии специального разрешения – в валюте долга. Для кредиторов из «недружественных» стран другой порядок: они могут открыть в российском банке специальный рублевый счет типа «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Счет типа «С» будет предполагать осуществление любых операций с ценными бумагами, налоговых платежей и переводов между такими счетами.
Несмотря на заморозку активов, пока юрисдикционный иммунитет (право государства не подчиняться национальным процессуальным правилам других стран. – «Ведомости») активов Центрального банка не оспорен, указывает Набиуллина. «И вопрос, конечно, что взамен получит Центральный банк. Поэтому мы готовы будем детально обсудить эту тему, мы заинтересованы в поиске и проработке разных вариантов решения проблемы замороженных активов», – добавила председатель ЦБ.
«Ведомости» направили запросы в Банк России и Минфин.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. Из $640 млрд золотовалютных резервов страны под заморозкой сейчас находится почти половина – порядка $300 млрд. В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. В конце октября 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву.
13 апреля немецкая газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ сообщила, что Еврокомиссия пришла к выводу о необходимости вернуть после завершения конфликта на Украине замороженные активы России. В то же время европейские чиновники рассматривают возможность инвестировать заблокированные активы ЦБ в европейские государственные облигации с годовой доходностью 2,6%.
Ранее Набиуллина говорила, что Банк России намерен вернуть золотовалютные резервы страны и будет судиться с теми, кто их заблокировал. В ЕС на это заявление ответили, что Банк России вправе оспаривать в суде заморозку активов – подпавшие под санкции лица могут подавать апелляцию в Суд Европейского союза.