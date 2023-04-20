ЦБ допускает использование спецоблигаций при расчете с уходящими компаниями

Ранее Банк России разъяснял в своих документах, что кредиторы из России и стран, не присоединившихся к санкциям, смогут получить средства в рублях, а при наличии специального разрешения – в валюте долга. Для кредиторов из «недружественных» стран другой порядок: они могут открыть в российском банке специальный рублевый счет типа «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Счет типа «С» будет предполагать осуществление любых операций с ценными бумагами, налоговых платежей и переводов между такими счетами.