Эксперты считают реализуемой идею использования спецоблигаций при расчете с уходящими компаниями

С инициативой на заседании выступил депутат Владимир Кошелев (ЛДПР). Речь идет о выпуске специальных рублевых бессрочных облигаций Банка России, предназначенных для зачисления средств от продажи активов иностранных инвесторов внутри страны в рублях, пояснил «Ведомостям» Кошелев. При этом возможность их конвертации в иностранную валюту предлагается запретить до момента разморозки российских активов за рубежом. По словам депутата, облигации могли бы свободно обращаться на внутреннем рынке, а средства от их продажи можно было бы использовать для вложений внутри страны. «В тот момент, когда российские активы будут разморожены, предлагаем законодательным путем разрешить постепенное погашение спецоблигаций», – добавил он.