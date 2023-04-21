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Эксперты считают реализуемой идею использования спецоблигаций при расчете с уходящими компаниями

Инициатива может создать противовес в переговорах по разморозке активов
Анастасия Бойко Михаил Кузнецов
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина прислушалась к депутатам Госдумы, которые предлагают выпускать капиталы недружественных инвесторов только при возвращении арестованных ЗВР России / Сергей Фадеичев / ТАСС

Банк России готов детально рассмотреть предложение депутатов расплачиваться с уходящими зарубежными компаниями вместо валюты специальными облигациями, привязанными к замороженным резервам. Это может стать одной из мер по защите российских активов, сообщила председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме.

С инициативой на заседании выступил депутат Владимир Кошелев (ЛДПР). Речь идет о выпуске специальных рублевых бессрочных облигаций Банка России, предназначенных для зачисления средств от продажи активов иностранных инвесторов внутри страны в рублях, пояснил «Ведомостям» Кошелев. При этом возможность их конвертации в иностранную валюту предлагается запретить до момента разморозки российских активов за рубежом. По словам депутата, облигации могли бы свободно обращаться на внутреннем рынке, а средства от их продажи можно было бы использовать для вложений внутри страны. «В тот момент, когда российские активы будут разморожены, предлагаем законодательным путем разрешить постепенное погашение спецоблигаций», – добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных