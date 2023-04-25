Как будут платить налоги работающие за границей фрилансеры

Как будут платить налоги работающие за границей фрилансерыЮристы проанализировали новый законопроект правительства
Минфин предложил уточнить условия, при которых доход от деятельности россиян из-за рубежа подлежит налогообложению в России. Это одна из мер в пакете поправок в Налоговый кодекс, внесенном правительством в Госдуму. Изменения предлагается внести в ст. 208 НК (доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за ее пределами).
Согласно законопроекту если при выполнении работ используются российские домены, сетевые адреса или серверы, то доходы от такой деятельности будут облагаться подоходным налогом в России (считаться от источника РФ) при соблюдении хотя бы одного из трех условий. Если физлицо было налоговым резидентом России (т. е. исполнитель находился в стране больше половины года), или если доходы получены на счет в российском банке, или источник выплаты (заказчик) – это российская организация или индивидуальный предприниматель.