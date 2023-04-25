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Как будут платить налоги работающие за границей фрилансеры

Юристы проанализировали новый законопроект правительства
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич
Предложение в большинстве случаев будет противоречить правилам ОЭСР, за исключением ситуаций, где налогоплательщик-нерезидент будет иметь базу в России – «кабинет, стол, стул» / Getty Images

Минфин предложил уточнить условия, при которых доход от деятельности россиян из-за рубежа подлежит налогообложению в России. Это одна из мер в пакете поправок в Налоговый кодекс, внесенном правительством в Госдуму. Изменения предлагается внести в ст. 208 НК (доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за ее пределами).

Согласно законопроекту если при выполнении работ используются российские домены, сетевые адреса или серверы, то доходы от такой деятельности будут облагаться подоходным налогом в России (считаться от источника РФ) при соблюдении хотя бы одного из трех условий. Если физлицо было налоговым резидентом России (т. е. исполнитель находился в стране больше половины года), или если доходы получены на счет в российском банке, или источник выплаты (заказчик) – это российская организация или индивидуальный предприниматель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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