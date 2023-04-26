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Экономика

От «освоения страны» до «реинжиниринга институтов»: как в Кремле видят приоритеты новой экономики

Помощник президента Максим Орешкин представил контуры ее развития, считают эксперты
Анастасия Бойко
Стратегическая повестка – построение страны с собственным «я», подчеркнул помощник президента / Алексей Никольский / РИА Новости

«Новая модель» экономического развития на ближайшие годы будет строиться на шести базовых принципах, сообщил помощник президента России Максим Орешкин в ходе выступления на просветительском марафоне общества «Знание».

Первое – это «освоение страны», отметил помощник президента. В предыдущие годы этому уделялось недостаточно внимания, добавил он. В частности, в России доля импорта во внутреннем потреблении составляет 23%, т. е. каждый четвертый товар или услуга, потребляемая гражданами и компаниями, была импортного производства. В США, например, эта доля – 15%, «это тот пример, к которому нужно стремиться», указал Орешкин. Переход к такому уровню означает возможность нарастить внутреннее потребление примерно на 40%. Ключевую роль в «освоении» будет играть создание инфраструктуры, сказал Орешкин.

Второе – это снижение географического и социального неравенства. Оно уже происходит благодаря программам поддержки семей с детьми от 0 до 17 лет – в случае невысокого дохода такие семьи могут оформить выплаты, напомнил Орешкин. Увеличение доходов в том числе ведет к росту потребления, что стимулирует развитие экономики, добавил он.

Третье – новое международное взаимодействие, отметил помощник президента. Оно должно быть основано не на простом импорте и использовании чужих платформ, а на технологическом партнерстве и промышленной кооперации, подчеркнул Орешкин. Изменение произойдет за счет смены вектора международного сотрудничества на восток и юг, а также вовлечения в контур малого и среднего бизнеса. По словам Орешкина, выходу малых компаний на международный рынок помогут в том числе маркетплейсы.

Четвертое – технологический и кадровый суверенитет. Для этого сейчас наращиваются инвестиции в систему образования, отметил помощник президента.

Пятое – это новый уровень эффективности экономики. Речь идет об автоматизации, бережливом производстве, оптимизации процедур, роботизации, указал Орешкин. Для рынка труда это обучение в течение всей жизни, получение новых компетенций в ходе трудовой деятельности. Конкурентным преимуществом российской экономики должна становиться высокая производительность труда и технологические платформы. Рост эффективности производства в том числе приведет к росту заработных плат, отметил помощник президента. По словам Орешкина, в апреле рост зарплат должен составить 10% к уровню прошлого года.

Шестое – реинжиниринг институтов и платформизация отраслей на основе больших данных и искусственного интеллекта, отметил помощник президента. «Когда, например, через приложение «Яндекс.Такси» вы вызываете автомобиль, вы на самом деле пользуетесь платформой и образом нового рынка, который гораздо эффективнее благодаря анализу данных», – пояснил Орешкин, добавив, что это уже планово-рыночная структура, в которой алгоритм определяет ценообразование, расположение машин, график работы. Платформизация будет захватывать все больше отраслей, повышая эффективность экономики, – в этом направлении Россия может сделать большой рывок вперед, считает помощник президента.

«Наша стратегическая повестка – это построение страны с собственным «я», – указал Орешкин. По его словам, базовое условие для успеха новой экономической модели – сохранение принципа справедливости и равных возможностей. Россию ждет изменение системы управления и элит, подчеркнул помощник президента. Теперь управление будет строиться на основе больших данных, указал он.

Новый цикл

Названные Орешкиным тезисы можно назвать идеологическими и это может быть одним из вариантов экономического развития следующих лет, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. По его словам, сейчас ключевое – найти баланс между приоритетами. Если рассматривать их в качестве четырехугольника, то по сторонам будут: безопасность (суверенитет, финансовая стабильность, импортозамещение, обеспечение продовольствием), стимулирование экономического роста (ресурсы для развития), социальный эффект (принятие этой экономической модели населением, диалог власти и общества) и технологическая модернизация. 

23%

составляет в России доля импорта во внутреннем потреблении, т. е. каждый четвертый товар или услуга, потребляемые гражданами и компаниями, были импортного производства

Концептуально в нынешней модели управления экономикой не хватает трех элементов, считает экономист Александр Исаков. Во-первых, нужно передать на уровень регионов больше полномочий для стимулирования роста ВВП и сохранить при этом централизацию политики управления спросом в правительстве и ЦБ, отметил он. Во-вторых, меры социальной поддержки должны дополняться стимулами для активного участия на рынке труда, продолжил эксперт. Например, мог бы помочь вычет из НДФЛ на трудовые доходы – это снизило бы издержки для работодателей и уровень бедности, предложил Исаков. В-третьих, должна проводиться политика укрепления доверия к внутреннему финансовому рынку – необходимо минимизировать произвольные решения, которые снижают стоимость вложений граждан в российские акции и долг, резюмировал экономист.

В целом названные приоритеты реализуются и сейчас правительством, отмечает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Денис Перепелица. Например, средства фонда национального благосостояния инвестируют в инфраструктурные проекты, субсидируют кредитные ставки для малого и среднего бизнеса, развивают торговлю с новыми партнерами на Востоке. По словам эксперта, основным фактором развития России может стать новая индустриализация – создание крупных предприятий, производящих конечную конкурентоспособную продукцию, имеющую рынки сбыта в дружественных странах и внутри страны.

«Сейчас наступила пора рефлексии о том, где мы находимся, где мы смещаемся в сторону безопасности за счет роста, где у нас новые зоны развития, где мы готовы идти на риск ради повышения экономической динамики», – считает Белоусов. По его словам, дискуссия о будущем экономики сейчас возобновилась, во-первых, из-за того, что решены первые задачи стабилизации после введения санкций, во-вторых, нужно определить, за счет чего будет обеспечен рост экономики дальше. Остался год до выборов президента – поэтому важно сформировать новый язык, на котором будет обсуждаться, а затем реализовываться повестка нового политического цикла, подчеркнул экономист.

По итогам предыдущих двух президентских выборов экономическая политика в России определялась стратегическими документами – майскими указами 2012 и 2018 гг. (национальные цели развития – в 2020 г. были продлены до 2030 г.), а также национальными проектами (подписаны президентом в 2018 г. со сроком окончания в 2024 г.). Майские указы 2012 г. опирались на 11 документов в сфере экономической и социальной политики, демографии, образования и науки, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, госуправления. Национальные проекты сформированы по 13 направлениям: демография, безопасные качественные дороги, жилье и городская среда, здравоохранение, культура, малое и среднее предпринимательство, наука и университеты, международная кооперация и экспорт, образование, производительность труда, экология, цифровая экономика, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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