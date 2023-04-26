От «освоения страны» до «реинжиниринга институтов»: как в Кремле видят приоритеты новой экономики

«Сейчас наступила пора рефлексии о том, где мы находимся, где мы смещаемся в сторону безопасности за счет роста, где у нас новые зоны развития, где мы готовы идти на риск ради повышения экономической динамики», – считает Белоусов. По его словам, дискуссия о будущем экономики сейчас возобновилась, во-первых, из-за того, что решены первые задачи стабилизации после введения санкций, во-вторых, нужно определить, за счет чего будет обеспечен рост экономики дальше. Остался год до выборов президента – поэтому важно сформировать новый язык, на котором будет обсуждаться, а затем реализовываться повестка нового политического цикла, подчеркнул экономист.