От «освоения страны» до «реинжиниринга институтов»: как в Кремле видят приоритеты новой экономики

От «освоения страны» до «реинжиниринга институтов»: как в Кремле видят приоритеты новой экономикиПомощник президента Максим Орешкин представил контуры ее развития, считают эксперты
«Новая модель» экономического развития на ближайшие годы будет строиться на шести базовых принципах, сообщил помощник президента России Максим Орешкин в ходе выступления на просветительском марафоне общества «Знание».
Первое – это «освоение страны», отметил помощник президента. В предыдущие годы этому уделялось недостаточно внимания, добавил он. В частности, в России доля импорта во внутреннем потреблении составляет 23%, т. е. каждый четвертый товар или услуга, потребляемая гражданами и компаниями, была импортного производства. В США, например, эта доля – 15%, «это тот пример, к которому нужно стремиться», указал Орешкин. Переход к такому уровню означает возможность нарастить внутреннее потребление примерно на 40%. Ключевую роль в «освоении» будет играть создание инфраструктуры, сказал Орешкин.
Второе – это снижение географического и социального неравенства. Оно уже происходит благодаря программам поддержки семей с детьми от 0 до 17 лет – в случае невысокого дохода такие семьи могут оформить выплаты, напомнил Орешкин. Увеличение доходов в том числе ведет к росту потребления, что стимулирует развитие экономики, добавил он.
Третье – новое международное взаимодействие, отметил помощник президента. Оно должно быть основано не на простом импорте и использовании чужих платформ, а на технологическом партнерстве и промышленной кооперации, подчеркнул Орешкин. Изменение произойдет за счет смены вектора международного сотрудничества на восток и юг, а также вовлечения в контур малого и среднего бизнеса. По словам Орешкина, выходу малых компаний на международный рынок помогут в том числе маркетплейсы.
Четвертое – технологический и кадровый суверенитет. Для этого сейчас наращиваются инвестиции в систему образования, отметил помощник президента.
Пятое – это новый уровень эффективности экономики. Речь идет об автоматизации, бережливом производстве, оптимизации процедур, роботизации, указал Орешкин. Для рынка труда это обучение в течение всей жизни, получение новых компетенций в ходе трудовой деятельности. Конкурентным преимуществом российской экономики должна становиться высокая производительность труда и технологические платформы. Рост эффективности производства в том числе приведет к росту заработных плат, отметил помощник президента. По словам Орешкина, в апреле рост зарплат должен составить 10% к уровню прошлого года.
Шестое – реинжиниринг институтов и платформизация отраслей на основе больших данных и искусственного интеллекта, отметил помощник президента. «Когда, например, через приложение «Яндекс.Такси» вы вызываете автомобиль, вы на самом деле пользуетесь платформой и образом нового рынка, который гораздо эффективнее благодаря анализу данных», – пояснил Орешкин, добавив, что это уже планово-рыночная структура, в которой алгоритм определяет ценообразование, расположение машин, график работы. Платформизация будет захватывать все больше отраслей, повышая эффективность экономики, – в этом направлении Россия может сделать большой рывок вперед, считает помощник президента.
«Наша стратегическая повестка – это построение страны с собственным «я», – указал Орешкин. По его словам, базовое условие для успеха новой экономической модели – сохранение принципа справедливости и равных возможностей. Россию ждет изменение системы управления и элит, подчеркнул помощник президента. Теперь управление будет строиться на основе больших данных, указал он.
Новый цикл
Названные Орешкиным тезисы можно назвать идеологическими и это может быть одним из вариантов экономического развития следующих лет, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. По его словам, сейчас ключевое – найти баланс между приоритетами. Если рассматривать их в качестве четырехугольника, то по сторонам будут: безопасность (суверенитет, финансовая стабильность, импортозамещение, обеспечение продовольствием), стимулирование экономического роста (ресурсы для развития), социальный эффект (принятие этой экономической модели населением, диалог власти и общества) и технологическая модернизация.
23%
составляет в России доля импорта во внутреннем потреблении, т. е. каждый четвертый товар или услуга, потребляемые гражданами и компаниями, были импортного производства
Концептуально в нынешней модели управления экономикой не хватает трех элементов, считает экономист Александр Исаков. Во-первых, нужно передать на уровень регионов больше полномочий для стимулирования роста ВВП и сохранить при этом централизацию политики управления спросом в правительстве и ЦБ, отметил он. Во-вторых, меры социальной поддержки должны дополняться стимулами для активного участия на рынке труда, продолжил эксперт. Например, мог бы помочь вычет из НДФЛ на трудовые доходы – это снизило бы издержки для работодателей и уровень бедности, предложил Исаков. В-третьих, должна проводиться политика укрепления доверия к внутреннему финансовому рынку – необходимо минимизировать произвольные решения, которые снижают стоимость вложений граждан в российские акции и долг, резюмировал экономист.
В целом названные приоритеты реализуются и сейчас правительством, отмечает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Денис Перепелица. Например, средства фонда национального благосостояния инвестируют в инфраструктурные проекты, субсидируют кредитные ставки для малого и среднего бизнеса, развивают торговлю с новыми партнерами на Востоке. По словам эксперта, основным фактором развития России может стать новая индустриализация – создание крупных предприятий, производящих конечную конкурентоспособную продукцию, имеющую рынки сбыта в дружественных странах и внутри страны.
«Сейчас наступила пора рефлексии о том, где мы находимся, где мы смещаемся в сторону безопасности за счет роста, где у нас новые зоны развития, где мы готовы идти на риск ради повышения экономической динамики», – считает Белоусов. По его словам, дискуссия о будущем экономики сейчас возобновилась, во-первых, из-за того, что решены первые задачи стабилизации после введения санкций, во-вторых, нужно определить, за счет чего будет обеспечен рост экономики дальше. Остался год до выборов президента – поэтому важно сформировать новый язык, на котором будет обсуждаться, а затем реализовываться повестка нового политического цикла, подчеркнул экономист.
По итогам предыдущих двух президентских выборов экономическая политика в России определялась стратегическими документами – майскими указами 2012 и 2018 гг. (национальные цели развития – в 2020 г. были продлены до 2030 г.), а также национальными проектами (подписаны президентом в 2018 г. со сроком окончания в 2024 г.). Майские указы 2012 г. опирались на 11 документов в сфере экономической и социальной политики, демографии, образования и науки, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, госуправления. Национальные проекты сформированы по 13 направлениям: демография, безопасные качественные дороги, жилье и городская среда, здравоохранение, культура, малое и среднее предпринимательство, наука и университеты, международная кооперация и экспорт, образование, производительность труда, экология, цифровая экономика, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.