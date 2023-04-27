Соцфонд впервые назвал число получателей соцвыплат в новых регионах

С этого года жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав России осенью прошлого года, начали получать пенсии и социальные выплаты по российскому законодательству. На текущий момент в новых регионах вынесено 79 500 решений о назначении пенсии, а также оформлено 120 000 пособий для семей с детьми, сообщил «Ведомостям» представитель Социального фонда (СФР). Это первая обнародованная статистика по получателям социальных выплат из новых регионов – отделения Соцфонда открылись там 1 января, а правила оформления выплат законодательно закрепили только в феврале.