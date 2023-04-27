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Соцфонд впервые назвал число получателей соцвыплат в новых регионах

С начала года российские пенсии оформили порядка 80 000 жителей, маткапитал – 16 500 семей, единые пособия – 120 000 семей
Ярослава Костенко
Александр Сухов / РИА Новости

Соцфонд впервые обнародовал данные о получателях пенсий и соцвыплат в новых регионах. С начала года российские пенсии оформили порядка 80 000 жителей, маткапитал – 16 500 семей, единые пособия – 120 000 семей. Согласно этим данным, расходы на соцвыплаты в новых регионах составят до 50 млрд руб., оценили эксперты.

С этого года жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав России осенью прошлого года, начали получать пенсии и социальные выплаты по российскому законодательству. На текущий момент в новых регионах вынесено 79 500 решений о назначении пенсии, а также оформлено 120 000 пособий для семей с детьми, сообщил «Ведомостям» представитель Социального фонда (СФР). Это первая обнародованная статистика по получателям социальных выплат из новых регионов – отделения Соцфонда открылись там 1 января, а правила оформления выплат законодательно закрепили только в феврале.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных