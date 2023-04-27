Соцфонд впервые назвал число получателей соцвыплат в новых регионах

Соцфонд впервые назвал число получателей соцвыплат в новых регионахС начала года российские пенсии оформили порядка 80 000 жителей, маткапитал – 16 500 семей, единые пособия – 120 000 семей
Соцфонд впервые обнародовал данные о получателях пенсий и соцвыплат в новых регионах. С начала года российские пенсии оформили порядка 80 000 жителей, маткапитал – 16 500 семей, единые пособия – 120 000 семей. Согласно этим данным, расходы на соцвыплаты в новых регионах составят до 50 млрд руб., оценили эксперты.
С этого года жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав России осенью прошлого года, начали получать пенсии и социальные выплаты по российскому законодательству. На текущий момент в новых регионах вынесено 79 500 решений о назначении пенсии, а также оформлено 120 000 пособий для семей с детьми, сообщил «Ведомостям» представитель Социального фонда (СФР). Это первая обнародованная статистика по получателям социальных выплат из новых регионов – отделения Соцфонда открылись там 1 января, а правила оформления выплат законодательно закрепили только в феврале.