ФАС планирует в 2023 году согласовать методики расчета национальных индексов цен

ФАС планирует в 2023 году согласовать методики расчета национальных индексов ценВ их основу предположительно лягут российские биржевые котировки
ФАС России рассчитывает в 2023 г. согласовать на межведомственном уровне методики расчета всех национальных индексов цен, в том числе цен на нефть, нефтепродукты, уголь и удобрения. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель службы.
Для решения этой задачи ФАС разработала порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и Банка России при проведении межведомственной оценки индикаторов (индексов) цен. Межведомственная комиссия будет создана на базе биржевого комитета ФАС. В нее войдут представители Минфина, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, Минсельхоза, ФНС и ЦБ.
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