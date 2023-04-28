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ФАС планирует в 2023 году согласовать методики расчета национальных индексов цен

В их основу предположительно лягут российские биржевые котировки
Василий Милькин Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

ФАС России рассчитывает в 2023 г. согласовать на межведомственном уровне методики расчета всех национальных индексов цен, в том числе цен на нефть, нефтепродукты, уголь и удобрения. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель службы.

Для решения этой задачи ФАС разработала порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и Банка России при проведении межведомственной оценки индикаторов (индексов) цен. Межведомственная комиссия будет создана на базе биржевого комитета ФАС. В нее войдут представители Минфина, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, Минсельхоза, ФНС и ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных