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ЦБ вслед за Минэком улучшил макроэкономический прогноз

Оценки ЦБ выглядят реалистичными, несмотря на кажущийся оптимизм, полагает большинство экономистов
Наталья Заруцкая Софья Шелудченко
28 апреля Банк России пятый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых / Максим Стулов / Ведомости

Банк России улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. Регулятор теперь ждет роста ВВП на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Верхняя оценка диапазона даже позитивнее, чем у Минэкономразвития – там прогнозируют рост ВВП на конец года на 1,2%. Помощник президента Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», оценил рост экономики в 2023 г. в 1–2%.

Инфляцию Банк России тоже ждет ниже, чем полагал в феврале, – на уровне 4,5–6,5% против 5–7%. Минэк прогнозирует рост цен на уровне 5,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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