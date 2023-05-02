ЦБ вслед за Минэком улучшил макроэкономический прогноз

Банк России улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. Регулятор теперь ждет роста ВВП на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Верхняя оценка диапазона даже позитивнее, чем у Минэкономразвития – там прогнозируют рост ВВП на конец года на 1,2%. Помощник президента Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», оценил рост экономики в 2023 г. в 1–2%.