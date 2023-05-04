Минфин утвердил финальную версию законопроекта о налоге на сверхприбыль

Минфин утвердил финальную версию законопроекта о налоге на сверхприбыльWindfall tax нужно будет уплатить не позднее 28 января 2024 года
Минфин утвердил порядок регулирования разового сбора с сверхприбыли бизнеса (так называемый windfall tax) и направил его в ведомства и деловые объединения с просьбой согласовать до 10 мая, следует из письма замминистра финансов Алексея Сазанова (подписано 28 апреля, материалы есть у «Ведомостей»). Получателями документа указаны Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минздрав, Минэнерго, ФНС, Счетная палата, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия».
Для налога потребовалось два законопроекта: отдельный «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», а также поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 Налогового кодекса (НК). Разовый сбор планируется оформить как «налог чрезвычайного характера», для этого в НК предлагается закрепить новый вид налогов.