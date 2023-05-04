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Минфин утвердил финальную версию законопроекта о налоге на сверхприбыль

Windfall tax нужно будет уплатить не позднее 28 января 2024 года
Анастасия Бойко Надежда Синцова
Крупный бизнес должен будет перечислить сбор не позднее 28 января 2024 г., но при условии уплаты заранее Минфин обещал скидку / Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минфин утвердил порядок регулирования разового сбора с сверхприбыли бизнеса (так называемый windfall tax) и направил его в ведомства и деловые объединения с просьбой согласовать до 10 мая, следует из письма замминистра финансов Алексея Сазанова (подписано 28 апреля, материалы есть у «Ведомостей»). Получателями документа указаны Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минздрав, Минэнерго, ФНС, Счетная палата, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия».

Для налога потребовалось два законопроекта: отдельный «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», а также поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 Налогового кодекса (НК). Разовый сбор планируется оформить как «налог чрезвычайного характера», для этого в НК предлагается закрепить новый вид налогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных