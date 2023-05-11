Уплату налогов за самозанятых хотят передать онлайн-платформам

По словам собеседников, с инициативой передать функцию налогового агента площадкам выступил представитель Минтруда, а ФНС предложение поддержала. Идея также сформулирована в концепции законопроекта-спутника к новому рамочному законодательству о занятости населения, документ направлен в российскую трехстороннюю комиссию замминистра труда и социальной защиты Магомедом Абдулхалимовым. Он предлагает включить в перечень прав и обязанностей цифровой платформы занятости осуществление «функции налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым». Как уточнил один из собеседников «Ведомостей», вероятность того, что норма войдет в законопроект, высока, но многое будет зависеть от окончательного решения ФНС.