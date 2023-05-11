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Уплату налогов за самозанятых хотят передать онлайн-платформам

Сделать площадки налоговым агентом предложил Минтруд
Анастасия Бойко
Выплату налогов за самозанятых могут поручить цифровым платформам занятости / Максим Блинов / РИА Новости

Выплату налогов за самозанятых могут возложить на цифровые платформы занятости, площадки – посредники между исполнителем заказа и клиентом, такие как агрегаторы «Яндекса» или «Сбера». Об этом «Ведомостям» рассказали два участника обсуждения регулирования платформенной занятости, которое ведется в специальной рабочей группе по труду и соцполитике при Госдуме.

По словам собеседников, с инициативой передать функцию налогового агента площадкам выступил представитель Минтруда, а ФНС предложение поддержала. Идея также сформулирована в концепции законопроекта-спутника к новому рамочному законодательству о занятости населения, документ направлен в российскую трехстороннюю комиссию замминистра труда и социальной защиты Магомедом Абдулхалимовым. Он предлагает включить в перечень прав и обязанностей цифровой платформы занятости осуществление «функции налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым». Как уточнил один из собеседников «Ведомостей», вероятность того, что норма войдет в законопроект, высока, но многое будет зависеть от окончательного решения ФНС.

Представители Минтруда, ФНС, а также цифровых площадок «Яндекса», «Сбера», Ozon, Profi.ru, YouDo не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель Wildberries сообщил, что в компании готовы рассмотреть и обсудить предложение о передаче маркетплейсам функции налоговых агентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных