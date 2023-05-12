Параллельный импорт выведут из-под двойного налогообложения

До 2022 г. онлайн-магазины из стран ЕАЭС уплачивали НДС в «стране отправления» товара и не уплачивали НДС в «стране назначения». В прошлом году Казахстан и Белоруссия начали взимать косвенные налоги со стоимости товаров, которые продаются на их территории (поправки в налоговые кодексы этих стран вступили в силу с 1 января и 1 июля прошлого года соответственно). Таким образом, российские продавцы оказались вынуждены платить НДС дважды, если их товар покупали, например, в Алма-Ате. С учетом размера налоговой ставки 12% в Казахстане и 20% в Белоруссии дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы составит 3,6 млрд и 3,8 млрд руб. соответственно, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.