Параллельный импорт выведут из-под двойного налогообложения

Параллельный импорт выведут из-под двойного налогообложенияМинфин разработал поправки, упорядочивающие торговлю через интернет внутри ЕАЭС
Минфин разработал механизм взимания НДС по принципу «страны назначения» при продаже товаров через электронные торговые площадки, чтобы устранить проблему двойного налогообложения. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект предусматривает, что при продаже товаров российскими налогоплательщиками через электронные торговые площадки физическим лицам в странах ЕАЭС НДС в России не уплачивается, пояснил представитель Минфина. Одновременно при реализации продавцами из стран ЕАЭС товаров российским покупателям через электронные торговые площадки НДС будет исчисляться и уплачиваться этими площадками в российский бюджет, заявил он.
До 2022 г. онлайн-магазины из стран ЕАЭС уплачивали НДС в «стране отправления» товара и не уплачивали НДС в «стране назначения». В прошлом году Казахстан и Белоруссия начали взимать косвенные налоги со стоимости товаров, которые продаются на их территории (поправки в налоговые кодексы этих стран вступили в силу с 1 января и 1 июля прошлого года соответственно). Таким образом, российские продавцы оказались вынуждены платить НДС дважды, если их товар покупали, например, в Алма-Ате. С учетом размера налоговой ставки 12% в Казахстане и 20% в Белоруссии дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы составит 3,6 млрд и 3,8 млрд руб. соответственно, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.