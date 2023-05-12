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Параллельный импорт выведут из-под двойного налогообложения

Минфин разработал поправки, упорядочивающие торговлю через интернет внутри ЕАЭС
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин разработал механизм взимания НДС по принципу «страны назначения» при продаже товаров через электронные торговые площадки, чтобы устранить проблему двойного налогообложения. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект предусматривает, что при продаже товаров российскими налогоплательщиками через электронные торговые площадки физическим лицам в странах ЕАЭС НДС в России не уплачивается, пояснил представитель Минфина. Одновременно при реализации продавцами из стран ЕАЭС товаров российским покупателям через электронные торговые площадки НДС будет исчисляться и уплачиваться этими площадками в российский бюджет, заявил он.

До 2022 г. онлайн-магазины из стран ЕАЭС уплачивали НДС в «стране отправления» товара и не уплачивали НДС в «стране назначения». В прошлом году Казахстан и Белоруссия начали взимать косвенные налоги со стоимости товаров, которые продаются на их территории (поправки в налоговые кодексы этих стран вступили в силу с 1 января и 1 июля прошлого года соответственно). Таким образом, российские продавцы оказались вынуждены платить НДС дважды, если их товар покупали, например, в Алма-Ате. С учетом размера налоговой ставки 12% в Казахстане и 20% в Белоруссии дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы составит 3,6 млрд и 3,8 млрд руб. соответственно, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных