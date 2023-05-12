ЕЦБ описал три вида шоков для банковской системы Европы

ЕЦБ описал три вида шоков для банковской системы ЕвропыВ среднем сектор может потерять около четверти капитала, оценили эксперты регулятора
Эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) оценили устойчивость европейской банковской системы к трем видам шоков. Выводы аналитиков регулятора представлены в исследовании «Стресс-тестирование с использованием многоуровневой ликвидности: программа управления залогами ЕЦБ как инструмент финансовой стабильности» (Stress testing with multi-faceted liquidity: the central bank collateral framework as a financial stability tool).
Первый – наименее болезненный – сценарий предполагает кризис на финансовом рынке Восточной Европы: в странах Прибалтики, Словакии, Словении и России. В частности, такие события, как обесценение госдолга, корпоративных и розничных займов. Этот вид шока ведет к потере европейским банковским сектором 6,5–10% капитала – в зависимости от интенсивности кризиса.