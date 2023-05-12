ЕЦБ описал три вида шоков для банковской системы Европы

Первый – наименее болезненный – сценарий предполагает кризис на финансовом рынке Восточной Европы: в странах Прибалтики, Словакии, Словении и России. В частности, такие события, как обесценение госдолга, корпоративных и розничных займов. Этот вид шока ведет к потере европейским банковским сектором 6,5–10% капитала – в зависимости от интенсивности кризиса.