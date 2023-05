ЕЦБ описал три вида шоков для банковской системы Европы

Эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) оценили устойчивость европейской банковской системы к трем видам шоков. Выводы аналитиков регулятора представлены в исследовании «Стресс-тестирование с использованием многоуровневой ликвидности: программа управления залогами ЕЦБ как инструмент финансовой стабильности» (Stress testing with multi-faceted liquidity: the central bank collateral framework as a financial stability tool).