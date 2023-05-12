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ЕЦБ описал три вида шоков для банковской системы Европы

В среднем сектор может потерять около четверти капитала, оценили эксперты регулятора
Антон Козлов
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард / ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP

Эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) оценили устойчивость европейской банковской системы к трем видам шоков. Выводы аналитиков регулятора представлены в исследовании «Стресс-тестирование с использованием многоуровневой ликвидности: программа управления залогами ЕЦБ как инструмент финансовой стабильности» (Stress testing with multi-faceted liquidity: the central bank collateral framework as a financial stability tool).

Первый – наименее болезненный – сценарий предполагает кризис на финансовом рынке Восточной Европы: в странах Прибалтики, Словакии, Словении и России. В частности, такие события, как обесценение госдолга, корпоративных и розничных займов. Этот вид шока ведет к потере европейским банковским сектором 6,5–10% капитала – в зависимости от интенсивности кризиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных