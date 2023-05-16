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Евросоюз признал вооружения углеродно нейтральным товаром

Это решение принято в интересах оборонной промышленности США, считают эксперты
Антон Козлов Алексей Никольский
Каждый поставляемый в Европу американский истребитель F-35 стоит около $100 млн / Lukasz Glowala / Reuters

Продукция военного назначения будет считаться в Европе углеродно нейтральной. Товары ВПК исключены из механизма Трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который устанавливает плату – квазиналог – за выбросы CO2 при производстве. Внимание на пересмотр статуса военной продукции в CBAM обратили в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ), «Ведомости» ознакомились с аналитической запиской учреждения. Акты, устанавливающие плату и вводящие исключения из механизма, Совет ЕС утвердил 25 апреля.

Как говорится в записке ИПЕМа, окончательно утвержденный в апреле документ в отличие от своих предварительных вариантов носит «очень детализированный характер, что может объясняться намерением избежать неправильного толкования его положений и закрыть «лазейки» по их обходу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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