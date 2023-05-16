Евросоюз признал вооружения углеродно нейтральным товаром

Продукция военного назначения будет считаться в Европе углеродно нейтральной. Товары ВПК исключены из механизма Трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который устанавливает плату – квазиналог – за выбросы CO2 при производстве. Внимание на пересмотр статуса военной продукции в CBAM обратили в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ), «Ведомости» ознакомились с аналитической запиской учреждения. Акты, устанавливающие плату и вводящие исключения из механизма, Совет ЕС утвердил 25 апреля.