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В Еврокомиссии назвали три главных риска для европейской экономики

Один из них – банковский кризис, который еще в прошлом году не воспринимался всерьез
Антон Козлов
Peti Kollanyi / Bloomberg via Getty Images

Риски для экономики ЕС существенно возросли, констатировали в Еврокомиссии (ЕК; «Ведомости» ознакомились с ее ежеквартальным докладом). Эксперты главного органа исполнительной власти ЕС выделили три основные угрозы. Первый и ключевой риск – это базовая инфляция, показатель, в котором не учитываются цены на энергоресурсы и продовольствие. Несмотря на повышение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ), индекс продолжает расти. Товары, которые входят в состав показателя базовой инфляции, стали главным драйвером роста цен, говорится в докладе. Индекс в марте достиг рекорда в 7,6%, напомнили в ЕК. В прошлом году общий показатель годовой инфляции ежемесячно обновлял максимумы, но с конца осени начал замедляться. С февраля появились признаки возобновления негативной динамики: тогда рост цен вырос месяц к месяцу на 0,8%, а показатель базовой инфляции начал ускоряться в годовом выражении. Ситуация усугубляется разнонаправленными действиями властей: тогда как ЕЦБ повышает ставку, бюджетная и налоговая политика смягчается – усилия одних нивелируются шагами других.

Эксперты ЕК ожидают, что по итогам 2023 г. базовая инфляция составит 6,9%, после чего замедлится до 3,6% в 2024 г. «Вероятно, она будет сдерживать покупательную способность домохозяйств и приводить к ужесточению ДКП, что приведет к масштабным макрофинансовым последствиям»,– сообщают в ЕК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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