В Еврокомиссии назвали три главных риска для европейской экономики

Риски для экономики ЕС существенно возросли, констатировали в Еврокомиссии (ЕК; «Ведомости» ознакомились с ее ежеквартальным докладом). Эксперты главного органа исполнительной власти ЕС выделили три основные угрозы. Первый и ключевой риск – это базовая инфляция, показатель, в котором не учитываются цены на энергоресурсы и продовольствие. Несмотря на повышение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ), индекс продолжает расти. Товары, которые входят в состав показателя базовой инфляции, стали главным драйвером роста цен, говорится в докладе. Индекс в марте достиг рекорда в 7,6%, напомнили в ЕК. В прошлом году общий показатель годовой инфляции ежемесячно обновлял максимумы, но с конца осени начал замедляться. С февраля появились признаки возобновления негативной динамики: тогда рост цен вырос месяц к месяцу на 0,8%, а показатель базовой инфляции начал ускоряться в годовом выражении. Ситуация усугубляется разнонаправленными действиями властей: тогда как ЕЦБ повышает ставку, бюджетная и налоговая политика смягчается – усилия одних нивелируются шагами других.