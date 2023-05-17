Судовладельцы предупредили о возможном росте цен на рыбу после изменения Таможенного кодекса

Судовладельцы предупредили о возможном росте цен на рыбу после изменения Таможенного кодексаЭто случится, если продукцию, добытую в морях иностранных государств, перестанут считать российской
Поправки в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут привести к росту цен на рыбу на внутреннем рынке России. Об этом говорится в письме Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ; объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании, «Русского краба», «Норебо» и For Group) в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин, а также в Российский союз промышленников и предпринимателей. Там сказано, что это может случиться, если рыба, добытая российскими рыбаками в зонах действия международных договоров, не будет признаваться продукцией ЕАЭС. Письмо подписал Алексей Осинцев, президент АСРФ. Копии обращений есть в распоряжении «Ведомостей».
В текущей редакции Таможенного кодекса вопрос о происхождении рыбы никак не регулируется и водные ресурсы, добытые нашими компаниями в зонах действия международных договоров и в исключительных экономических зонах других государств, импортируемым товаром не считаются. За них не надо платить ввозную пошлину в размере 5% и НДС в 10%. Но 22–23 мая экспертная группа по совершенствованию таможенного регулирования в ЕАЭС планирует рассмотреть проект о внесении в этот документ поправок. В случае их принятия такая рыба уже не будет считаться произведенной на территории союза. По словам Осинцева, из-за необходимости авансирования НДС и ввозной пошлины у рыбаков возникнут новые затраты: «Издержки негативно скажутся на ценах продукции на внутреннем рынке, а это снизит ее конкурентоспособность и в конечном итоге отразится на спросе».