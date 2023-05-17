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Судовладельцы предупредили о возможном росте цен на рыбу после изменения Таможенного кодекса

Это случится, если продукцию, добытую в морях иностранных государств, перестанут считать российской
Алексей Полухин
Юрий Смитюк / ТАСС

Поправки в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут привести к росту цен на рыбу на внутреннем рынке России. Об этом говорится в письме Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ; объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании, «Русского краба», «Норебо» и For Group) в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин, а также в Российский союз промышленников и предпринимателей. Там сказано, что это может случиться, если рыба, добытая российскими рыбаками в зонах действия международных договоров, не будет признаваться продукцией ЕАЭС. Письмо подписал Алексей Осинцев, президент АСРФ. Копии обращений есть в распоряжении «Ведомостей».

В текущей редакции Таможенного кодекса вопрос о происхождении рыбы никак не регулируется и водные ресурсы, добытые нашими компаниями в зонах действия международных договоров и в исключительных экономических зонах других государств, импортируемым товаром не считаются. За них не надо платить ввозную пошлину в размере 5% и НДС в 10%. Но 22–23 мая экспертная группа по совершенствованию таможенного регулирования в ЕАЭС планирует рассмотреть проект о внесении в этот документ поправок. В случае их принятия такая рыба уже не будет считаться произведенной на территории союза. По словам Осинцева, из-за необходимости авансирования НДС и ввозной пошлины у рыбаков возникнут новые затраты: «Издержки негативно скажутся на ценах продукции на внутреннем рынке, а это снизит ее конкурентоспособность и в конечном итоге отразится на спросе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных