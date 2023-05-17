Минэк предлагает отменить преимущественное право покупки доли участников ООО

Минэк предлагает отменить преимущественное право покупки доли участников ОООЭто позволит бизнесменам, подпавшим под санкции, быстрее продавать свои доли
Минэкономразвития предлагает разрешить не применять преимущественное право приобретения доли участником общества с ограниченной ответственностью (ООО) при ее продаже другими владельцами. Это следует из проекта поправок в ст. 21 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в часть I Гражданского кодекса. Документ есть у «Ведомостей». Для этого необходимо будет внести изменения в устав по единогласному решению общего собрания участников.
Такие изменения позволят обеспечить большую гибкость корпоративной структуры ООО и оперативность в ее изменении в условиях меняющейся экономической конъюнктуры, говорится в пояснительной записке. Императивное установление в гражданском законодательстве преимущественного права является избыточным при наличии согласия всех участников на вхождение в капитал ООО новых владельцев, отмечается в документе.