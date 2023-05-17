Минэк предлагает отменить преимущественное право покупки доли участников ООО

Минэкономразвития предлагает разрешить не применять преимущественное право приобретения доли участником общества с ограниченной ответственностью (ООО) при ее продаже другими владельцами. Это следует из проекта поправок в ст. 21 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в часть I Гражданского кодекса. Документ есть у «Ведомостей». Для этого необходимо будет внести изменения в устав по единогласному решению общего собрания участников.