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Минэк предлагает отменить преимущественное право покупки доли участников ООО

Это позволит бизнесменам, подпавшим под санкции, быстрее продавать свои доли
Анастасия Бойко
По замыслу Минэка, новые правила позволят ускорить совершение сделок с долями в компаниях / Getty Images

Минэкономразвития предлагает разрешить не применять преимущественное право приобретения доли участником общества с ограниченной ответственностью (ООО) при ее продаже другими владельцами. Это следует из проекта поправок в ст. 21 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в часть I Гражданского кодекса. Документ есть у «Ведомостей». Для этого необходимо будет внести изменения в устав по единогласному решению общего собрания участников.

Такие изменения позволят обеспечить большую гибкость корпоративной структуры ООО и оперативность в ее изменении в условиях меняющейся экономической конъюнктуры, говорится в пояснительной записке. Императивное установление в гражданском законодательстве преимущественного права является избыточным при наличии согласия всех участников на вхождение в капитал ООО новых владельцев, отмечается в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных