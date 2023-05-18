Как уход Nike, Apple, Ford и других брендов повлиял на конкуренцию в России

Как уход Nike, Apple, Ford и других брендов повлиял на конкуренцию в РоссииОтказ иностранцев от бизнеса в РФ не всегда вел к монополизации рынков
Уход западных компаний из-за санкций из России в прошлом году существенно повлиял на уровень конкуренции в ряде отраслей, причем не всегда отрицательно. К таким выводам пришли эксперты аудиторско-консалтингового агентства Kept (бывшая KMPG в России), следует из их доклада «Влияние ухода иностранных компаний на состояние конкуренции в России» (есть у «Ведомостей»).
Эксперты оценивали изменение концентрации на рынке в 2022 г. по сравнению с 2021 г. с помощью индекса Херфиндаля – Хиршмана. Показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех компаний, действующих на рынке. Повышение концентрации говорит о том, что в среднем доли участников рынка укрупнились, понижение, наоборот, свидетельствует об уменьшении весов участников. Эксперты проанализировали более 600 представительств, филиалов, совместных и дочерних предприятий зарубежных компаний, а также рассчитали показатели концентрации 100 отраслевых рынков за 2021 г. и смоделировали предполагаемое изменение уровня на конец 2022 г. Главный показатель в формуле расчета – выручка компаний.