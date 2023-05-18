Как уход Nike, Apple, Ford и других брендов повлиял на конкуренцию в России

Эксперты оценивали изменение концентрации на рынке в 2022 г. по сравнению с 2021 г. с помощью индекса Херфиндаля – Хиршмана. Показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех компаний, действующих на рынке. Повышение концентрации говорит о том, что в среднем доли участников рынка укрупнились, понижение, наоборот, свидетельствует об уменьшении весов участников. Эксперты проанализировали более 600 представительств, филиалов, совместных и дочерних предприятий зарубежных компаний, а также рассчитали показатели концентрации 100 отраслевых рынков за 2021 г. и смоделировали предполагаемое изменение уровня на конец 2022 г. Главный показатель в формуле расчета – выручка компаний.