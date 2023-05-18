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Как уход Nike, Apple, Ford и других брендов повлиял на конкуренцию в России

Отказ иностранцев от бизнеса в РФ не всегда вел к монополизации рынков
Анастасия Бойко Артем Кульша
По оценкам аналитиков, больше всего концентрация выросла в торговле моторным топливом, производстве автотранспортных средств и розничной торговле одеждой / Максим Стулов / Ведомости

Уход западных компаний из-за санкций из России в прошлом году существенно повлиял на уровень конкуренции в ряде отраслей, причем не всегда отрицательно. К таким выводам пришли эксперты аудиторско-консалтингового агентства Kept (бывшая KMPG в России), следует из их доклада «Влияние ухода иностранных компаний на состояние конкуренции в России» (есть у «Ведомостей»).

Эксперты оценивали изменение концентрации на рынке в 2022 г. по сравнению с 2021 г. с помощью индекса Херфиндаля – Хиршмана. Показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех компаний, действующих на рынке. Повышение концентрации говорит о том, что в среднем доли участников рынка укрупнились, понижение, наоборот, свидетельствует об уменьшении весов участников. Эксперты проанализировали более 600 представительств, филиалов, совместных и дочерних предприятий зарубежных компаний, а также рассчитали показатели концентрации 100 отраслевых рынков за 2021 г. и смоделировали предполагаемое изменение уровня на конец 2022 г. Главный показатель в формуле расчета – выручка компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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