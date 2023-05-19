Американские эксперты признали провал санкций против России

Вашингтонский Институт международных финансов (The Institute of International Finance, IIF) оценил санкционную политику против России как провальную. В институте выделили два главных направления санкционного удара: ограничения против финансового сектора и эмбарго на экспорт в Россию товаров и услуг. Эффективность мер по первому направлению изначально была сомнительной, пишут в IIF. Эффект банковских санкций против страны, которая не зависит от глобальных финансовых рынков, а, наоборот, выступает нетто-кредитором по отношению к мировой экономике, минимален. Похожий результат показали аналогичные ограничения против Ирана, пишут в IIF.