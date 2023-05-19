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Американские эксперты признали провал санкций против России

Запрет на поставки Москве товаров привел к появлению скорее анекдотов, чем реальных проблем
Дмитрий Гринкевич
Денис Абрамов / Ведомости

Вашингтонский Институт международных финансов (The Institute of International Finance, IIF) оценил санкционную политику против России как провальную. В институте выделили два главных направления санкционного удара: ограничения против финансового сектора и эмбарго на экспорт в Россию товаров и услуг. Эффективность мер по первому направлению изначально была сомнительной, пишут в IIF. Эффект банковских санкций против страны, которая не зависит от глобальных финансовых рынков, а, наоборот, выступает нетто-кредитором по отношению к мировой экономике, минимален. Похожий результат показали аналогичные ограничения против Ирана, пишут в IIF.

Торговые санкции также оказались неэффективны и в лучшем случае породили множество «анекдотов об экспорте в Россию через страны бывшего СССР», иронизируют эксперты института.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных