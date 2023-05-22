Эксперты оценили расходы бюджета на опережающую индексацию МРОТа

С начала 2023 г. МРОТ в России проиндексирован на 6,3%, он составляет 16 242 руб. В прошлом году власти также провели внеплановую индексацию социальных выплат – МРОТа, прожиточного минимума и страховых пенсий – на 10% c 1 июня 2022 г. МРОТ был увеличен с 13 890 до 15 279 руб. Дополнительные расходы федерального бюджета в 2022 г. в связи с индексацией МРОТа на 10% составили 5,6 млрд руб., оценивали в Минфине.