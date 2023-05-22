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Эксперты оценили расходы бюджета на опережающую индексацию МРОТа

Ежегодное повышение будет стоить до 20 млрд рублей, но подстегнет рост зарплат в целом по стране
Ярослава Костенко
Максим Стулов / Ведомости

В последующие годы МРОТ будет расти опережающими инфляцию темпами. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты 19 мая. По ее словам, такое решение было поддержано президентом Владимиром Путиным и председателем правительства Михаилом Мишустиным.

С начала 2023 г. МРОТ в России проиндексирован на 6,3%, он составляет 16 242 руб. В прошлом году власти также провели внеплановую индексацию социальных выплат – МРОТа, прожиточного минимума и страховых пенсий – на 10% c 1 июня 2022 г. МРОТ был увеличен с 13 890 до 15 279 руб. Дополнительные расходы федерального бюджета в 2022 г. в связи с индексацией МРОТа на 10% составили 5,6 млрд руб., оценивали в Минфине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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