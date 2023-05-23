Бизнес просит Минфин пересмотреть подход к расчету базы налога на сверхприбыль

В текущей формулировке законопроекта «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» под обложение подпадают не только организации, получившие дополнительную прибыль в силу благоприятной ценовой конъюнктуры, отмечают собеседники, знакомые с письмом. «Деловая Россия» обратила внимание, что у организаций, которые в 2018–2019 гг. более интенсивно, чем в периоде 2021–2022 гг., расходовали средства – в том числе на модернизацию предприятий, – прибыль базисного периода будет ниже, а значит, и сумма – выше. У компаний, осуществивших капитальные вложения в более ранние периоды с учетом длительности инвестиционного цикла, возрастет показатель прибыли за 2021–2022 гг. в связи с ростом производственных параметров. В обоих случаях организации будут вынуждены уплатить дополнительный налог от нормальной, а не сверхприбыли, передают источники содержание письма.