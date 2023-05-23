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Бизнес просит Минфин пересмотреть подход к расчету базы налога на сверхприбыль

Тема может быть поднята на встрече с Владимиром Путиным 26 мая, говорят источники
Анастасия Бойко
Министр финансов Антон Силуанов / Евгений Разумный / Ведомости

«Деловая Россия» попросила Минфин более детально проработать методологию определения налоговой базы для расчета вводимого налога на сверхприбыль – так называемого windfall tax – и учесть инвестиции, сделанные компаниями в базисном периоде 2018–2019 гг. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с текстом письма, направленного организацией в адрес замминистра финансов Алексея Сазанова 10 мая.

В текущей формулировке законопроекта «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» под обложение подпадают не только организации, получившие дополнительную прибыль в силу благоприятной ценовой конъюнктуры, отмечают собеседники, знакомые с письмом. «Деловая Россия» обратила внимание, что у организаций, которые в 2018–2019 гг. более интенсивно, чем в периоде 2021–2022 гг., расходовали средства – в том числе на модернизацию предприятий, – прибыль базисного периода будет ниже, а значит, и сумма – выше. У компаний, осуществивших капитальные вложения в более ранние периоды с учетом длительности инвестиционного цикла, возрастет показатель прибыли за 2021–2022 гг. в связи с ростом производственных параметров. В обоих случаях организации будут вынуждены уплатить дополнительный налог от нормальной, а не сверхприбыли, передают источники содержание письма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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