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Эксперты описали возможный механизм расчетов в валютах стран БРИКС

Запустить его для России и Китая можно уже в этом году, а создание для всего объединения пока сложно реализуемо
Анастасия Бойко Антон Козлов
Нынешние показатели товарооборота между Россией и Китаем в $200 млрд не являются предельными, отметил Шувалов / Максим Стулов / Ведомости

Россия и Китай должны как можно скорее создать независимую и эффективно работающую финансовую инфраструктуру, обслуживающую инвестиции и торговые операции не только в рублях и юанях, но и в валютах стран – участниц ШОС и БРИКС. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. По его словам, углубление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества без этого невозможно. «Мы, являясь членами межбанковского объединения ШОС, неоднократно ставили вопрос об углублении этой темы и развитии темы взаимных расчетов в национальных валютах», – указал он.

Нынешние показатели товарооборота между двумя странами в $200 млрд не являются предельными, отметил Шувалов. Торговля и экономическое сотрудничество между Россией и Китаем будут только нарастать, добавил он. «И мы вместе с Государственным банком развития Китая (ГБРК) будем на этом пути углублять координацию своих действий», – сказал глава госкорпорации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных