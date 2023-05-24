Эксперты описали возможный механизм расчетов в валютах стран БРИКС

Россия и Китай должны как можно скорее создать независимую и эффективно работающую финансовую инфраструктуру, обслуживающую инвестиции и торговые операции не только в рублях и юанях, но и в валютах стран – участниц ШОС и БРИКС. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. По его словам, углубление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества без этого невозможно. «Мы, являясь членами межбанковского объединения ШОС, неоднократно ставили вопрос об углублении этой темы и развитии темы взаимных расчетов в национальных валютах», – указал он.