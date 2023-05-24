Обслуживание госдолга может обойтись США в одну седьмую расходов бюджета

Доля процентных трат в расходной части бюджета динамично росла с начала пандемии. По итогам 2020 финансового года они составили $522,77 млрд, или 7,99% от всех бюджетных расходов, после чего увеличились до $562,39 млрд (8,24%) в 2021 г. и $718,75 млрд (11,46%) в 2022 г. Это больше, чем ВВП Казахстана ($197,11 млрд) или Австрии ($480,37 млрд) за 2021 г., ВВП России тогда составил $1,78 трлн, следует из данных Всемирного банка.