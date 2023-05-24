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Обслуживание госдолга может обойтись США в одну седьмую расходов бюджета

Это усиливает риски дефолта и требует повышения потолка
Антон Козлов
Максим Стулов / Ведомости

Процентные траты по государственному долгу США на конец апреля 2023 г. (за первые семь месяцев 2023 финансового года, который длится с 1 октября по 30 сентября) составили $460,26 млрд, или 12,75% от всех расходов федерального бюджета, следует из последних данных минфина США, которые изучили «Ведомости». Это соответствует примерно 1,7% американского ВВП.

Доля процентных трат в расходной части бюджета динамично росла с начала пандемии. По итогам 2020 финансового года они составили $522,77 млрд, или 7,99% от всех бюджетных расходов, после чего увеличились до $562,39 млрд (8,24%) в 2021 г. и $718,75 млрд (11,46%) в 2022 г. Это больше, чем ВВП Казахстана ($197,11 млрд) или Австрии ($480,37 млрд) за 2021 г., ВВП России тогда составил $1,78 трлн, следует из данных Всемирного банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных