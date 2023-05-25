ФАС увидела плюсы для конкуренции в уходе зарубежных брендов

После ухода зарубежных брендов ситуация с конкуренцией в некоторых отраслях даже улучшилась, сообщил «Ведомостям» руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексей Шаскольский в кулуарах Евразийского экономического форума. Российские производители получили импульс к развитию, например, в сфере производства мебели и продуктов питания, отметил он. По его словам, отрасли, производящие в России востребованные товары, развиваются успешно.