ФАС увидела плюсы для конкуренции в уходе зарубежных брендов

ФАС увидела плюсы для конкуренции в уходе зарубежных брендовПри этом параллельный импорт не ограничивает конкурентоспособность российских производств, считает глава ведомства
После ухода зарубежных брендов ситуация с конкуренцией в некоторых отраслях даже улучшилась, сообщил «Ведомостям» руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексей Шаскольский в кулуарах Евразийского экономического форума. Российские производители получили импульс к развитию, например, в сфере производства мебели и продуктов питания, отметил он. По его словам, отрасли, производящие в России востребованные товары, развиваются успешно.
При этом конкуренция, например, на автомобильном рынке зависит от эффективности процесса перестройки, отметил глава ведомства: «Это сложный технологический вопрос. Меры очень большие принимаются. Важно, чтобы работали заводы полноценно, выстраивалась новая логистика». В целом на уровне конкуренции в стране уход с российского рынка зарубежных компаний не сказался, считает глава ведомства.