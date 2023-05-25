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ФАС увидела плюсы для конкуренции в уходе зарубежных брендов

При этом параллельный импорт не ограничивает конкурентоспособность российских производств, считает глава ведомства
Анастасия Бойко
С уходом зарубежных брендов российские производители получили импульс к развитию / Ведомости

После ухода зарубежных брендов ситуация с конкуренцией в некоторых отраслях даже улучшилась, сообщил «Ведомостям» руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексей Шаскольский в кулуарах Евразийского экономического форума. Российские производители получили импульс к развитию, например, в сфере производства мебели и продуктов питания, отметил он. По его словам, отрасли, производящие в России востребованные товары, развиваются успешно.

При этом конкуренция, например, на автомобильном рынке зависит от эффективности процесса перестройки, отметил глава ведомства: «Это сложный технологический вопрос. Меры очень большие принимаются. Важно, чтобы работали заводы полноценно, выстраивалась новая логистика». В целом на уровне конкуренции в стране уход с российского рынка зарубежных компаний не сказался, считает глава ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных