Эксперты предложили снизить взносы для работодателей с программами здоровья

Общественная палата предложила предоставлять льготы работодателям, которые заботятся о здоровье сотрудников. В частности, им можно возвращать часть средств, перечисленных ранее в Соцфонд, если предприятие реализует для работников корпоративные программы здоровья. Кроме того, если работодатель стимулирует сотрудников проходить диспансеризацию, для него можно снизить на 1 процентный пункт (п. п.) объем отчислений на обязательное медицинское страхование и в Соцфонд. Для этого как минимум 90% штата должны пройти диагностику. Такие предложения содержатся в письме (есть в распоряжении редакции), подготовленном Общественной палатой.