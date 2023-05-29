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Эксперты предложили снизить взносы для работодателей с программами здоровья

Общественная палата разработала меры по предупреждению смертности трудоспособного населения
Ярослава Костенко
Агентство «Москва»

Общественная палата предложила предоставлять льготы работодателям, которые заботятся о здоровье сотрудников. В частности, им можно возвращать часть средств, перечисленных ранее в Соцфонд, если предприятие реализует для работников корпоративные программы здоровья. Кроме того, если работодатель стимулирует сотрудников проходить диспансеризацию, для него можно снизить на 1 процентный пункт (п. п.) объем отчислений на обязательное медицинское страхование и в Соцфонд. Для этого как минимум 90% штата должны пройти диагностику. Такие предложения содержатся в письме (есть в распоряжении редакции), подготовленном Общественной палатой.

Документ планируется направить в правительство и профильные министерства в понедельник, сообщил «Ведомостям» глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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