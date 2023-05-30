Правительство готовит реформу механизма защиты миноритариев акционерных обществ

Власти решили реформировать механизмы защиты миноритарных акционеров от поглощений: правительство подготовило масштабный пакет поправок к закону об акционерных обществах (АО; проект изменений есть у «Ведомостей»). Разработка документа вызвана «давно назревшей необходимостью» балансировки интересов основных и небольших собственников, связанных с приобретением крупных пакетов акций ПАО, следует из пояснительной записки. Куратор законопроекта – первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. «Ведомости» направили запрос в Минэк.