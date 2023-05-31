Половина работодателей заявила о планах увеличить зарплаты сотрудников в этом году

Больше половины работодателей (53%) планируют в 2023 г. увеличить зарплаты своих сотрудников, свидетельствует тематический опрос рекрутинговой платформы HeadHunter (есть у «Ведомостей»). Каждая вторая опрошенная компания (56%) заявила, что планирует увеличить фонд оплаты труда на 5–15%. Сократить расходы на зарплаты собираются лишь 3% работодателей, из них большинство (почти две трети) – на 5–15%. Изменения в обоих случаях коснутся и окладов, и бонусов. Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников собираются работодатели из сфер IТ, строительства и недвижимости. О снижении оплаты труда больше остальных заявляют компании из области розничной торговли и финансовых технологий.