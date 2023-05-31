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Половина работодателей заявила о планах увеличить зарплаты сотрудников в этом году

Две трети компаний отметили, что намерены расширить штат
Ярослава Костенко
Работодатели собираются не только расширять штат, но и повысить зарплаты сотрудникам / Максим Стулов / Ведомости

Больше половины работодателей (53%) планируют в 2023 г. увеличить зарплаты своих сотрудников, свидетельствует тематический опрос рекрутинговой платформы HeadHunter (есть у «Ведомостей»). Каждая вторая опрошенная компания (56%) заявила, что планирует увеличить фонд оплаты труда на 5–15%. Сократить расходы на зарплаты собираются лишь 3% работодателей, из них большинство (почти две трети) – на 5–15%. Изменения в обоих случаях коснутся и окладов, и бонусов. Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников собираются работодатели из сфер IТ, строительства и недвижимости. О снижении оплаты труда больше остальных заявляют компании из области розничной торговли и финансовых технологий.

Опрос проводился в апреле – мае 2023 г., в нем приняли участие 440 компаний из разных отраслей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных