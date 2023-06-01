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В ЕЦБ спрогнозировали ускорение глобальной инфляции из-за изменений климата

В Банке России согласились с этими выводами
Антон Козлов
Экстремально высокие температуры лета 2022 г. внесли дополнительный вклад в продовольственную инфляцию / Flickr

Глобальное потепление начинает оказывать серьезное влияние на инфляцию, говорится в майском докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ) «Влияние глобального потепления на инфляцию: средние значения, сезонность и крайности». Вклад изменения климата в ежегодный рост цен к 2035 г. составит 0,32–1,18 п. п., оценили эксперты регулятора. Авторы отмечают, что на продовольственную инфляцию повышение средней температуры Земли окажет большее влияние. Вклад в подорожание продуктов питания они оценивают в 0,92–3,23 п. п. в год. Самый значительный рост инфляционного давления будет наблюдаться в странах Африки, Азии, Южной и Северной Америки.

Экстремально высокие температуры лета 2022 г. внесли дополнительный вклад в продовольственную инфляцию в Европе в 0,43–0,93 п. п., к 2035 г. этот вклад может удвоиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных