В ЕЦБ спрогнозировали ускорение глобальной инфляции из-за изменений климата

Глобальное потепление начинает оказывать серьезное влияние на инфляцию, говорится в майском докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ) «Влияние глобального потепления на инфляцию: средние значения, сезонность и крайности». Вклад изменения климата в ежегодный рост цен к 2035 г. составит 0,32–1,18 п. п., оценили эксперты регулятора. Авторы отмечают, что на продовольственную инфляцию повышение средней температуры Земли окажет большее влияние. Вклад в подорожание продуктов питания они оценивают в 0,92–3,23 п. п. в год. Самый значительный рост инфляционного давления будет наблюдаться в странах Африки, Азии, Южной и Северной Америки.