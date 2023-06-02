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Правительство внесет законопроект об исключении удержанного НДФЛ из размера хищения

Поправки были подготовлены во исполнение постановления Конституционного суда
Мария Макутина Евгения Дубровина Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленный Минюстом законопроект об исключении уплаченного НДФЛ из размера суммы, которая ложится в основу обвинения по делам о хищении. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии, прошедшего 29 мая. Поправки вносятся в ст. 158 Уголовного кодекса («Кража»). Предлагается примечания к статье дополнить п. 5, согласно которому в случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый НДФЛ, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством.

При подготовке законопроекта учтена позиция Конституционного суда (КС) из постановления от 8 декабря 2022 г., в силу которой обязательным признаком хищения выступает противоправное завладение имуществом в таком размере, в каком возникает возможность распоряжения им, пояснил «Ведомостям» собеседник в правительстве. При этом, по его словам, реальную возможность распорядиться похищенным виновный получает только в отношении той части денежных средств, которые ему фактически выплачиваются, в то время как суммы обязательных платежей, удержанные и перечисленные налоговым агентом, виновный не получает и лишен возможности распоряжаться ими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных