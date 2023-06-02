Правительство внесет законопроект об исключении удержанного НДФЛ из размера хищения

При подготовке законопроекта учтена позиция Конституционного суда (КС) из постановления от 8 декабря 2022 г., в силу которой обязательным признаком хищения выступает противоправное завладение имуществом в таком размере, в каком возникает возможность распоряжения им, пояснил «Ведомостям» собеседник в правительстве. При этом, по его словам, реальную возможность распорядиться похищенным виновный получает только в отношении той части денежных средств, которые ему фактически выплачиваются, в то время как суммы обязательных платежей, удержанные и перечисленные налоговым агентом, виновный не получает и лишен возможности распоряжаться ими.