Правительство внесет законопроект об исключении удержанного НДФЛ из размера хищения

Правительство внесет законопроект об исключении удержанного НДФЛ из размера хищенияПоправки были подготовлены во исполнение постановления Конституционного суда
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленный Минюстом законопроект об исключении уплаченного НДФЛ из размера суммы, которая ложится в основу обвинения по делам о хищении. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии, прошедшего 29 мая. Поправки вносятся в ст. 158 Уголовного кодекса («Кража»). Предлагается примечания к статье дополнить п. 5, согласно которому в случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый НДФЛ, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством.
При подготовке законопроекта учтена позиция Конституционного суда (КС) из постановления от 8 декабря 2022 г., в силу которой обязательным признаком хищения выступает противоправное завладение имуществом в таком размере, в каком возникает возможность распоряжения им, пояснил «Ведомостям» собеседник в правительстве. При этом, по его словам, реальную возможность распорядиться похищенным виновный получает только в отношении той части денежных средств, которые ему фактически выплачиваются, в то время как суммы обязательных платежей, удержанные и перечисленные налоговым агентом, виновный не получает и лишен возможности распоряжаться ими.