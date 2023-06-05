Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ не изменит ключевую ставку шестой раз подряд

На последнем заседании совета директоров ЦБ 28 апреля регулятор оставил ключевую ставку без изменения пятый раз подряд. Баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров, говорилось в сообщении ЦБ по итогам заседания. В то же время Банк России дал сигнал о повышении ставки на будущих заседаниях «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления». Решение было ожидаемым: опрошенные «Ведомостями» экономисты единогласно прогнозировали такой шаг. Один из 20 экспертов допускал ее повышение на 50 б. п., еще один экономист считал маловероятным, но не исключал повышения на 25 б. п.