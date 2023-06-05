Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ не изменит ключевую ставку шестой раз подряд

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ не изменит ключевую ставку шестой раз подрядБаланс рисков не достиг той точки, где требуется повышение ставки
Совет директоров Банка России в пятницу, 9 июня, примет решение по ключевой ставке. «Ведомости» подготовили консенсус-прогноз из оценок ведущих финансовых институтов. Большинство опрошенных аналитиков – 16 из 20 – ждут сохранения ключевой ставки на отметке 7,5%. Четыре эксперта прогнозируют возможность рассмотрения вопроса о росте ставки на 0,25–0,5 п. п. Никто из опрошенных аналитиков не предположил, что Центральный банк России увеличит ключевую ставку на более значительную величину или уменьшит ее.
На последнем заседании совета директоров ЦБ 28 апреля регулятор оставил ключевую ставку без изменения пятый раз подряд. Баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров, говорилось в сообщении ЦБ по итогам заседания. В то же время Банк России дал сигнал о повышении ставки на будущих заседаниях «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления». Решение было ожидаемым: опрошенные «Ведомостями» экономисты единогласно прогнозировали такой шаг. Один из 20 экспертов допускал ее повышение на 50 б. п., еще один экономист считал маловероятным, но не исключал повышения на 25 б. п.