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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ не изменит ключевую ставку шестой раз подряд

Баланс рисков не достиг той точки, где требуется повышение ставки
Евгения Фомина
Опрошенные «Ведомостями» эксперты разошлись во мнениях относительно ожиданий действия регулятора по изменению ставки до конца 2023 г. / Елизавета Аксенова / Ведомости

Совет директоров Банка России в пятницу, 9 июня, примет решение по ключевой ставке. «Ведомости» подготовили консенсус-прогноз из оценок ведущих финансовых институтов. Большинство опрошенных аналитиков – 16 из 20 – ждут сохранения ключевой ставки на отметке 7,5%. Четыре эксперта прогнозируют возможность рассмотрения вопроса о росте ставки на 0,25–0,5 п. п. Никто из опрошенных аналитиков не предположил, что Центральный банк России увеличит ключевую ставку на более значительную величину или уменьшит ее.

На последнем заседании совета директоров ЦБ 28 апреля регулятор оставил ключевую ставку без изменения пятый раз подряд. Баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров, говорилось в сообщении ЦБ по итогам заседания. В то же время Банк России дал сигнал о повышении ставки на будущих заседаниях «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления». Решение было ожидаемым: опрошенные «Ведомостями» экономисты единогласно прогнозировали такой шаг. Один из 20 экспертов допускал ее повышение на 50 б. п., еще один экономист считал маловероятным, но не исключал повышения на 25 б. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных