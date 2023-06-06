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Как появилась эрдоганомика: какой экономической теории придерживается турецкий президент

Возможно, Турции предстоит увидеть противостояние главы ЦБ с новым министром финансов
Анастасия Бойко Артем Кульша
Umit Bektas / Reuters

Эксперимент с денежно-кредитной политикой Турции последнего десятилетия, основанный на убеждении правительства, что высокие процентные ставки вызывают рост инфляции, был провальным. К такому выводу пришли экономисты из немецкого Центра финансовых исследований в обзоре «Обменный курс и инфляция в условиях слабой денежно-кредитной политики: Турция подтверждает теорию». Снижение ключевой ставки в период роста цен привело к резкому обесцениванию лиры и раскручиванию инфляционной спирали (осенью прошлого года инфляция превышала 85%). Таким образом Турция подтвердила теорию, что слишком мягкая денежно-кредитная политика и отклонение от классической модели – правила Тейлора – приводят к макроэкономическим шокам. Это может быть уроком как для стран с формирующимся рынком, так и для стран с развитой экономикой о том, как не следует проводить монетарную политику, считают эксперты.

За уменьшение ставки в качестве меры сдерживания инфляции выступает действующий и будущий (до 2028 г.) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает, что производители при высоких ставках вынуждены перекладывать свои расходы на покупателей и это приводит к повышению цен. Несмотря на двузначные темпы инфляции, центральный банк Турецкой Республики (ЦБРТ) продолжает снижать ставку: в 2021 г. – с 19 до 14%, в 2022 г. – 9%, в 2023 г. – до 8,5%. Инфляция достигла своего 24-летнего максимума в октябре 2022 г. (85,5% в годовом выражении), а затем начала постепенно снижаться. По итогам апреля 2023 г. она опустилась до 43,7% по сравнению с апрелем 2022 г. При этом официальная цель по инфляции в стране – 5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных