Как появилась эрдоганомика: какой экономической теории придерживается турецкий президент

За уменьшение ставки в качестве меры сдерживания инфляции выступает действующий и будущий (до 2028 г.) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает, что производители при высоких ставках вынуждены перекладывать свои расходы на покупателей и это приводит к повышению цен. Несмотря на двузначные темпы инфляции, центральный банк Турецкой Республики (ЦБРТ) продолжает снижать ставку: в 2021 г. – с 19 до 14%, в 2022 г. – 9%, в 2023 г. – до 8,5%. Инфляция достигла своего 24-летнего максимума в октябре 2022 г. (85,5% в годовом выражении), а затем начала постепенно снижаться. По итогам апреля 2023 г. она опустилась до 43,7% по сравнению с апрелем 2022 г. При этом официальная цель по инфляции в стране – 5%.