В МВФ предупредили о риске повторения кризиса 2008 года

Риски неплатежей по ипотеке вновь становятся серьезной угрозой для стабильности развитых стран, они могут вызвать волну дефолтов на финрынке, по охвату сравнимую с кризисом 2007–2009 гг., следует из доклада МВФ «Как падение цен на жилую недвижимость может деформировать финансовые рынки на фоне роста процентных ставок» (How Falling Home Prices Could Strain Financial Markets as Interest Rates Rise). На фоне падения цен на недвижимость ставки по ипотечным кредитам продолжают расти – это создает высокое давление на заемщиков. Среди них есть две особо уязвимые группы. Первая – это заемщики с кредитами с плавающей ставкой. Вторая – граждане, оформившие ипотеку в 2020–2021 гг., когда цены на жилье подскочили на фоне пандемии COVID-19. По состоянию на конец 2022 г. средняя ставка по ипотеке составляла 6,8% для развитых экономик, отмечают в МВФ. В 2020 г. она была около 3%, согласно данным Freddie Mac.