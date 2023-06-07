В МВФ предупредили о риске повторения кризиса 2008 года

В МВФ предупредили о риске повторения кризиса 2008 годаЖилищные кредиты 2020–2021 годов и с плавающей ставкой могут спровоцировать новый коллапс
Риски неплатежей по ипотеке вновь становятся серьезной угрозой для стабильности развитых стран, они могут вызвать волну дефолтов на финрынке, по охвату сравнимую с кризисом 2007–2009 гг., следует из доклада МВФ «Как падение цен на жилую недвижимость может деформировать финансовые рынки на фоне роста процентных ставок» (How Falling Home Prices Could Strain Financial Markets as Interest Rates Rise). На фоне падения цен на недвижимость ставки по ипотечным кредитам продолжают расти – это создает высокое давление на заемщиков. Среди них есть две особо уязвимые группы. Первая – это заемщики с кредитами с плавающей ставкой. Вторая – граждане, оформившие ипотеку в 2020–2021 гг., когда цены на жилье подскочили на фоне пандемии COVID-19. По состоянию на конец 2022 г. средняя ставка по ипотеке составляла 6,8% для развитых экономик, отмечают в МВФ. В 2020 г. она была около 3%, согласно данным Freddie Mac.
Эксперты организации указывают, что наиболее высоки риски дефолта в странах, где наблюдаются высокие показатели закредитованности населения и большое число займов с плавающими процентами. Вместе с этим учитываются такие критерии, как отношение непогашенного долга домохозяйств к их располагаемому доходу, ценовая динамика недвижимости, динамика изменения кредитных ставок и число домохозяйств, выплачивающих ипотеку.
В число таких стран, наиболее подверженных риску дефолта, входят Канада, Австралия, Люксембург, Норвегия, Швеция, Нидерланды и США. Самый низкий риск дефолта из-за краха рынка недвижимости наблюдается в Словакии, Словении, Италии, Венгрии, Греции, Латвии и Германии.