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Россияне назвали необходимую для «сведения концов с концами» зарплату

Почти половина семей не могут оперативно покрыть непредвиденные расходы
Ярослава Костенко
Почти четверть респондентов не могут себе позволить покупать по две пары удобной и подходящей по сезону обуви для каждого члена семьи / Евгений Разумный / Ведомости

Почти половина (47,2%) российских семей за­явили, что не готовы к неожиданным тратам – например, расходам на срочное лечение или незапланированный ремонт. Это следует из результатов комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2022 г. По сравнению с 2020 г. (исследование проводится раз в два года) показатель незначительно уменьшился – тогда непредвиденные траты были не по карману 51,1% домохозяйств.

Наблюдение проводится методом опроса и охватывает 60 000 семей по всей стране. Его результаты могут использоваться при разработке мер демографической и социальной политики, измерения их эффективности, следует из методологии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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