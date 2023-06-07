Россияне назвали необходимую для «сведения концов с концами» зарплату

Почти половина (47,2%) российских семей за­явили, что не готовы к неожиданным тратам – например, расходам на срочное лечение или незапланированный ремонт. Это следует из результатов комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2022 г. По сравнению с 2020 г. (исследование проводится раз в два года) показатель незначительно уменьшился – тогда непредвиденные траты были не по карману 51,1% домохозяйств.