Россияне назвали необходимую для «сведения концов с концами» зарплату

Россияне назвали необходимую для «сведения концов с концами» зарплатуПочти половина семей не могут оперативно покрыть непредвиденные расходы
Почти половина (47,2%) российских семей заявили, что не готовы к неожиданным тратам – например, расходам на срочное лечение или незапланированный ремонт. Это следует из результатов комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2022 г. По сравнению с 2020 г. (исследование проводится раз в два года) показатель незначительно уменьшился – тогда непредвиденные траты были не по карману 51,1% домохозяйств.
Наблюдение проводится методом опроса и охватывает 60 000 семей по всей стране. Его результаты могут использоваться при разработке мер демографической и социальной политики, измерения их эффективности, следует из методологии.
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