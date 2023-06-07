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Инфраструктурные расходы регионов в I квартале 2023 года выросли на 65,5%

Доля богатых субъектов в общем объеме трат снизилась, что говорит о выравнивании дисбаланса
Александр Тихонов Евгения Фомина
Ведомости

Объем инфраструктурных расходов российских регионов в I квартале 2023 г. вырос на 65,5% по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. до 325,9 млрд руб. Об этом говорится в докладе аналитической компании Sherpa Group «Инфраструктура в регионах: долговая нагрузка и бюджетные вложения в отрасль», с которым ознакомились «Ведомости». Расчет основан на данных Минфина и не показывает региональные бюджетные вложения на новых территориях, включенных в состав РФ 5 октября 2022 г.

Наибольший рост инфраструктурных расходов показали регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО): 173,7 и 171,3% соответственно – до 40,9 млрд и 14,4 млрд руб. Эти показатели соотносятся с данными Росстата о резком увеличении объемов строительных работ в этих округах. Минимальные показатели роста отмечены в Уральском федеральном округе (УрФО) – на 6,3% до 12,6 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных