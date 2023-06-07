Инфраструктурные расходы регионов в I квартале 2023 года выросли на 65,5%Доля богатых субъектов в общем объеме трат снизилась, что говорит о выравнивании дисбаланса
Объем инфраструктурных расходов российских регионов в I квартале 2023 г. вырос на 65,5% по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. до 325,9 млрд руб. Об этом говорится в докладе аналитической компании Sherpa Group «Инфраструктура в регионах: долговая нагрузка и бюджетные вложения в отрасль», с которым ознакомились «Ведомости». Расчет основан на данных Минфина и не показывает региональные бюджетные вложения на новых территориях, включенных в состав РФ 5 октября 2022 г.
Наибольший рост инфраструктурных расходов показали регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО): 173,7 и 171,3% соответственно – до 40,9 млрд и 14,4 млрд руб. Эти показатели соотносятся с данными Росстата о резком увеличении объемов строительных работ в этих округах. Минимальные показатели роста отмечены в Уральском федеральном округе (УрФО) – на 6,3% до 12,6 млрд руб.