Для венчурных инвесторов подбирают налоговые льготы

Правительство разрабатывает комплекс мер для налогового стимулирования российской венчурной отрасли. В соответствии с законопроектом, который сейчас обсуждается ведомствами и экспертами, компании, инвестирующие в венчурные фонды, смогут учитывать эти расходы с повышающим коэффициентом 1,5. Таким образом уменьшается база налога на прибыль. Аналогичный механизм сейчас действует в отношении финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минэкономразвития.