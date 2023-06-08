Для венчурных инвесторов подбирают налоговые льготы

Для венчурных инвесторов подбирают налоговые льготыОни должны мотивировать компании создавать фонды для поддержки IT-проектов
Правительство разрабатывает комплекс мер для налогового стимулирования российской венчурной отрасли. В соответствии с законопроектом, который сейчас обсуждается ведомствами и экспертами, компании, инвестирующие в венчурные фонды, смогут учитывать эти расходы с повышающим коэффициентом 1,5. Таким образом уменьшается база налога на прибыль. Аналогичный механизм сейчас действует в отношении финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минэкономразвития.
Источник, знакомый с ходом обсуждения, пояснил, что инициатива была направлена Минфином в комиссию Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» для получения позиции от регионов.
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