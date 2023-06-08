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Для венчурных инвесторов подбирают налоговые льготы

Они должны мотивировать компании создавать фонды для поддержки IT-проектов
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Бойко
Вложения в надежде на рост технологических стартапов смогут принести плоды сразу – в виде налоговых льгот / Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство разрабатывает комплекс мер для налогового стимулирования российской венчурной отрасли. В соответствии с законопроектом, который сейчас обсуждается ведомствами и экспертами, компании, инвестирующие в венчурные фонды, смогут учитывать эти расходы с повышающим коэффициентом 1,5. Таким образом уменьшается база налога на прибыль. Аналогичный механизм сейчас действует в отношении финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минэкономразвития.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, пояснил, что инициатива была направлена Минфином в комиссию Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» для получения позиции от регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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