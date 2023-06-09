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Кооперация и зона свободной торговли: о чем договорились премьеры на форуме правительств СНГ

Премьеры стран Содружества подписали 15 документов об экономической интеграции
Анастасия Бойко
Каждая из стран СНГ нашла свое место в выстраивании логистических и производственных цепочек / ТАСС

Россия выступает за взаимовыгодное и равноправное сотрудничество, не навязывая никому своих правил игры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе расширенного заседания на Евразийском конгрессе в Сочи. Укрепление интеграционных связей стало главной темой первых двух дней переговоров с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). За два дня в двустороннем формате прошли встречи с премьер-министрами Кубы (наблюдатель в ЕАЭС) Мануэлем Марреро Крусом, Белоруссии – Романом Головченко, Армении – Николом Пашиняном, Киргизии – Акылбеком Жапаровым, Казахстана – Алиханом Смаиловым, Узбекистана – Абдуллой Ариповым, Азербайджана – Али Асадовым, Таджикистана – Кохиром Расулзада. Многосторонний формат обеспечили заседания Совета стран СНГ и межправсовет ЕАЭС.

Наглядным примером того, что кооперация между странами уже существует, должна была стать выставка «Евразия – наш дом». На ней Мишустину и его коллегам представили, например, проект «Евразийский автобус», который на 80% собран из компонентов, произведенных в государствах ЕАЭС. Страны – участницы выставки в оформлении стендов пытались продемонстрировать потенциал и сильные стороны своих экономик – производственные ноу-хау, товары сельского хозяйства, достижения в сфере транспорта. Сопровождали премьера в осмотре выставки его заместители – вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Денис Мантуров (совмещает с должностью министра промышленности и торговли), Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных