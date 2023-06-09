Кооперация и зона свободной торговли: о чем договорились премьеры на форуме правительств СНГ

Кооперация и зона свободной торговли: о чем договорились премьеры на форуме правительств СНГПремьеры стран Содружества подписали 15 документов об экономической интеграции
Россия выступает за взаимовыгодное и равноправное сотрудничество, не навязывая никому своих правил игры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе расширенного заседания на Евразийском конгрессе в Сочи. Укрепление интеграционных связей стало главной темой первых двух дней переговоров с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). За два дня в двустороннем формате прошли встречи с премьер-министрами Кубы (наблюдатель в ЕАЭС) Мануэлем Марреро Крусом, Белоруссии – Романом Головченко, Армении – Николом Пашиняном, Киргизии – Акылбеком Жапаровым, Казахстана – Алиханом Смаиловым, Узбекистана – Абдуллой Ариповым, Азербайджана – Али Асадовым, Таджикистана – Кохиром Расулзада. Многосторонний формат обеспечили заседания Совета стран СНГ и межправсовет ЕАЭС.
Наглядным примером того, что кооперация между странами уже существует, должна была стать выставка «Евразия – наш дом». На ней Мишустину и его коллегам представили, например, проект «Евразийский автобус», который на 80% собран из компонентов, произведенных в государствах ЕАЭС. Страны – участницы выставки в оформлении стендов пытались продемонстрировать потенциал и сильные стороны своих экономик – производственные ноу-хау, товары сельского хозяйства, достижения в сфере транспорта. Сопровождали премьера в осмотре выставки его заместители – вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Денис Мантуров (совмещает с должностью министра промышленности и торговли), Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко.