Банк России может поднять ключевую ставку уже в июле

Банк России может поднять ключевую ставку уже в июлеОн вновь сохранил ее на уровне 7,5%, но сигнал о повышении стал еще жестче
Ключевая ставка Банка России с сентября прошлого года держится на уровне 7,5%, но ястребиный сигнал ЦБ стал еще жестче. Если по итогам апрельского решения Банк России заявлял о том, что «будет оценивать целесообразность» повышения ключевой ставки в будущем, то 9 июня риторика ужесточилась, и теперь регулятор «допускает» такую возможность на ближайших заседаниях. Следующее, базовое, заседание пройдет 21 июля.
Шаг увеличения будет зависеть от того, в какой мере поступающие в ЦБ данные будут влиять на оценку баланса рисков для достижения инфляции 4% в 2024 г., отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной пресс-конференции.
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