Банк России может поднять ключевую ставку уже в июле

Ключевая ставка Банка России с сентября прошлого года держится на уровне 7,5%, но ястребиный сигнал ЦБ стал еще жестче. Если по итогам апрельского решения Банк России заявлял о том, что «будет оценивать целесообразность» повышения ключевой ставки в будущем, то 9 июня риторика ужесточилась, и теперь регулятор «допускает» такую возможность на ближайших заседаниях. Следующее, базовое, заседание пройдет 21 июля.