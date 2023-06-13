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Банк России может поднять ключевую ставку уже в июле

Он вновь сохранил ее на уровне 7,5%, но сигнал о повышении стал еще жестче
Наталья Заруцкая
Совет директоров на заседании 9 июня предметно обсуждал вариант повышения ставки, рассказала Эльвира Набиуллина: рассматривался диапазон от 0,25 до 0,75 п. п. / Максим Стулов / Ведомости

Ключевая ставка Банка России с сентября прошлого года держится на уровне 7,5%, но ястребиный сигнал ЦБ стал еще жестче. Если по итогам апрельского решения Банк России заявлял о том, что «будет оценивать целесообразность» повышения ключевой ставки в будущем, то 9 июня риторика ужесточилась, и теперь регулятор «допускает» такую возможность на ближайших заседаниях. Следующее, базовое, заседание пройдет 21 июля.

Шаг увеличения будет зависеть от того, в какой мере поступающие в ЦБ данные будут влиять на оценку баланса рисков для достижения инфляции 4% в 2024 г., отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной пресс-конференции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных