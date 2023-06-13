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Почему Китай сокращает торговлю с США и увеличивает – с Россией

Обороты между РФ и КНР в этом году побьют очередной рекорд
Антон Козлов
AFP

Объемы внешней торговли Китая продолжают снижаться на фоне замедления спроса в развитых экономиках, при этом сохраняется сильный рост товарооборота с Россией, следует из данных Главного таможенного управления КНР за первые пять месяцев этого года. В январе – мае общий товарооборот Китая с другими странами сократился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.: экспорт увеличился на 0,3%, импорт сократился на 6,7%. Ранее, по итогам января – апреля, управление сообщало о сокращении оборотов внешней торговли КНР на 1,9%, росте экспорта на 2,5% и падении импорта на 7,3%.

Значительное сокращение наблюдается в торговле Китая со своим главным торговым партнером – США: ее общий объем упал на 12,3% (падение экспорта на 15,1% и импорта на 3,6%) за первые пять месяцев 2023 г. по сравнению с прошлым годом. При этом продолжается стремительный рост товарооборота с Россией, его общие объемы увеличились на 40,7% (рост экспорта на 75,6% и импорта на 20,4%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных