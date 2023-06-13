Почему Китай сокращает торговлю с США и увеличивает – с Россией

Объемы внешней торговли Китая продолжают снижаться на фоне замедления спроса в развитых экономиках, при этом сохраняется сильный рост товарооборота с Россией, следует из данных Главного таможенного управления КНР за первые пять месяцев этого года. В январе – мае общий товарооборот Китая с другими странами сократился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.: экспорт увеличился на 0,3%, импорт сократился на 6,7%. Ранее, по итогам января – апреля, управление сообщало о сокращении оборотов внешней торговли КНР на 1,9%, росте экспорта на 2,5% и падении импорта на 7,3%.