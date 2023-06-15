«Деньги – не главное?»: власти поспорили об источниках финансирования трансформации экономики

«Деньги – не главное?»: власти поспорили об источниках финансирования трансформации экономикиПовышение налогов для бизнеса – это контрпродуктивно, считают Орешкин и Решетников
Любое повышение налоговой нагрузки на бизнес подорвет инвестиционную активность, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе сессии «Как будет развиваться российская экономика» на ПМЭФ-2023. Именно стабильность налоговой политики обеспечила стимулы для роста частных инвестиций во время пандемии и санкционного давления, добавил министр. Эту позицию поддержал помощник президента Максим Орешкин. По его словам, повышение налогов на бизнес – это контрпродуктивно для экономики, оно не даст эффектов.
При этом министр финансов Антон Силуанов заявил, что планируется донастраивать налогообложение природной и экономической ренты. «Речь идет о сверхдоходах, это как бы экономическая рента. Дальше тоже будем двигаться в этом направлении», – отметил он. По словам Силуанова, уже принято решение по более справедливому расчету НДПИ на нефть, потому что «нефтяники предлагали большие дисконты». Кроме того, договорились с бизнесом, что он поможет сделать вклад «в общую ситуацию» с точки зрения налогообложения экономической ренты в этом году, отметил министр финансов. В частности, в правительстве принят налог на сверхдоходы – так называемый windfall tax.
Денежный кислород
По словам Решетникова, только частные инвестиции способны «вытащить» экономику. «Наша экономика вполне адекватно ведет себя и работает над ростам спроса, ростом предложения. Да, мы все время обсуждаем инфляционные риски, и они есть, но они реализуются гораздо менее активно, чем нам в прошлом году казалось». Адаптация идет так быстро, потому что власти обеспечили макроэкономическую стабильность и обеспечили достаточный «денежный кислород» экономике – то есть были средства на структурную адаптацию. Это один из ключевых моментов – без финансовых ресурсов сложно будет заниматься инвестициями, структурными сдвигами, считает министр экономического развития.
Глава Банка России Эльвиры Набиуллина в ответ на это заявила, что для структурной перестройки экономики нужны не деньги, а адаптация предприятий. «Здесь я не очень согласна с Максимом Геннадьевичем [Решетниковым]. Во все времена считалось, что главный фактор – это денежные вливания. Я считаю, что главный фактор – это адаптация множеств тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными», – заявила Набиуллина.
«Мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой», – считает председатель ЦБ. По ее словам, этот соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что частная инициатива будет подавлена. Кроме того, существуют риски «реставрации плановой экономики». «Кажется, что это невозможно – у нас рыночная экономика. Но на самом деле государству достаточно сконцентрировать право принимать решения – какие производства и какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы», – подчеркнула Набиуллина.
Трансформация экономики не подразумевает совершение рывка за счет бюджетных трат и наращивания госдолга, указала Набиуллина. Эту позицию поддержал Силуанов. «Еще раз услышал от коллеги, что деньги – не главное», – сказал министр финансов, отвечая на вопрос модератора сессии и главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова о поводах для радости после выступления Набиуллиной.
По словам Силуанова, наращивать расходы – это «как масло в огонь подкидывать». Минфин видит элементы разогрева экономики, потому дополнительные бюджетные стимулы приведут к разгону инфляции и росту ставок, указал министр.
«Решаем задачу – технологическая трансформация. Что в головах у нас всех? Значит, надо дать денег из бюджета», – указал Силуанов. Государство выделяет из бюджета средства на создание производственных мощностей и покупку станков – предприятие начинает работать, а затем у него же покупает продукцию за бюджетные деньги, отметил министр. «Платим дважды», – подчеркнул Силуанов.
По словам Силуанова, сейчас нет серьезных проблем с доходами федерального бюджета, поэтому ведомство рассчитывает выполнить план по нефтегазовым и по ненефтегазовым доходам.
Приватизация как источник
Модератор спросил, могла бы приватизация стать источником для финансирования трансформации экономики. Эту идею поддержали Набиуллина и Орешкин. «Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам. У нас есть возможность это сделать, и здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы», – указала глава ЦБ.
«Мне ближе позиция [главы ВТБ] Андрея Леонидовича Костина, который говорил про приватизацию. Но не в виде масштабной приватизации, а в том виде, о котором говорила Эльвира Сахипзадовна: выход из неэффективно используемых государством активов с пользой, выгодой для государства», – сказал Орешкин.
Решетников считает, что перезапуск приватизации сейчас не стоит рассматривать в первую очередь как источник пополнения бюджета. При этом, по его словам, это даст стимул для развития инвестиций.
«С точки зрения ускорения роста и возможностей для инвестиций – да. С точки зрения фискальных вопросов – ну, наверное, тут переоценивать что-то в текущей ситуации очень сложно», – отметил Решетников.