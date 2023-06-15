«Деньги – не главное?»: власти поспорили об источниках финансирования трансформации экономики

При этом министр финансов Антон Силуанов заявил, что планируется донастраивать налогообложение природной и экономической ренты. «Речь идет о сверхдоходах, это как бы экономическая рента. Дальше тоже будем двигаться в этом направлении», – отметил он. По словам Силуанова, уже принято решение по более справедливому расчету НДПИ на нефть, потому что «нефтяники предлагали большие дисконты». Кроме того, договорились с бизнесом, что он поможет сделать вклад «в общую ситуацию» с точки зрения налогообложения экономической ренты в этом году, отметил министр финансов. В частности, в правительстве принят налог на сверхдоходы – так называемый windfall tax.