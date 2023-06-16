На ПМЭФе запустили стратегический диалог с обществом о поиске пути для России

На ПМЭФе запустили стратегический диалог с обществом о поиске пути для РоссииФилософы, представители правительства, экономисты предложили свое видение страны в 2040 г.
Текущая ситуация в мире сравнима с условиями предвоенного 1914 года из-за нарастающих разногласий между крупными политическими блоками на фоне технологической гонки между ними. Поэтому Россия должна играть основную роль в объединении стран Евразии в единый рынок в рамках БРИКС, чтобы создать условия для скорейшего развития новых технологий. С таким утверждением в рамках одной из центральных сессий ПМЭФ-2023 – «Горизонт-2040: Россия на карте мира» выступил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков.
«Нам обязательно нужно создать большое технологическое и экономическое пространство. И естественно, сделать мы это можем только с партнерами. В одиночку у нас не получится: нас слишком мало», – заявил он.
Одной из основных задач России при этом должно стать участие в создании общеконтинентальной инфраструктуры, которая позволит объединить финансовые, информационные, транспортные и энергетические системы стран Евразии.
«Для нас важно, чтобы он [континент] был рынком. Потому что сейчас большая Евразия рынком не является <...> Мы должны активно искать союзников, активно строить логистику этого нового большого континента», – утверждает спикер.
России также необходимо стать главным «экспортером безопасности» на континенте в военном, политическом и экономическом планах, подчеркивает Безруков.
Он предупредил, что Россия должна уже сейчас начинать эту работу, любое промедление может привести к нарастанию конфликтов в Евразии, которые не позволят странам объединиться в дальнейшем. «Нам нужно работать уже сейчас, а мы это время упускаем, к сожалению», – отметил спикер.
«Конечно, главная метафора – это граница. Граница, пограничное состояние и раздвижение этих границ, открытие нового – это то, как мир будет переживать ближайшее двадцатилетие», – отметил модератор сессии, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Потребность в поиске нового мирового порядка мотивируется тем, что модель мира-системы, при которой «ядро жило за счет выкачивания ресурсов с периферии», стремительно теряет свою эффективность, уверен первый зампред правительства Андрей Белоусов. «Пределы такой модели были достигнуты в 80-е – начале 90-х гг. прошлого века. Но развалился СССР, и в мир были вброшены колоссальные ресурсы. Появилась идея, что это будет существовать еще очень долго. Сейчас мы столкнулись с тем, что ресурсы у этой модели закончились, и она начнет очень быстро трансформироваться», – указывает он.
Самым главным приоритетом для каждой страны в данном случае становится вопрос субъектности, способности к независимым действиям, уверен зампред. «У нас с субъектностью есть определенные проблемы. Мы все время попадаем в ловушку идентичности. У нас отсутствует стратегический диалог в обществе и между государством и обществом, который нужен для выработки основных концептов и идеологем. Эта дискуссия должна его запустить», – уверен Белоусов.
Философ Александр Дугин спрогнозировал три варианта развития России в глобальном контексте. Первый сценарий, «Глобальный Запад», предполагает, что весь мир становится провинцией западной цивилизации и движется лишь в одном указанном им направлении. Россия в этом сценарии – колония. Второй, «Суверенная Россия», подразумевает трансформацию страны в национальное государство, интеграцию в глобальный мир на суверенных условиях, но при этом мир остается западоцентричным. Третий сценарий, «Россия как суверенная цивилизация», направлен на отказ от признания Запада как нормативной и единственной модели и развитие путем собственных ценностей и ориентиров. При этом последний вариант не предполагает, что Россия становится анти-Западом, она не противопоставляет себя ему, а идет своим путем.
Россия и мир
Сравнение текущей ситуации в мире с 1914 г. – это избыточно вольная историческая аналогия, так как сложно найти соответствия в глобальной демографической картине, состоянии дипломатических отношений и различиях в уровне технологий между странами, указывает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Также разделение стран на блоки слабо коррелирует с фактором технологий, скорее решения о распределении производственных мощностей, исследовательских центров принимаются глобальными компаниями с учетом уже сложившихся «блоков» стран, указывает он.
В текущих условиях первичной задачей для России на ближайшие годы будет скорее восстановление баланса на внутреннем рынке – стимулирование производства товаров и услуг для удовлетворения спроса потребителей, а не развитие инфраструктуры в Евразии, считает эксперт. Восстановление потребления, оборота розничной торговли и услуг будет вносить более значительный вклад в рост ВВП в 2023-м и последующие годы, чем экспорт, в том числе экспорт услуг строительства, уверен Исаков.
Сравнения с 1914 или 1939 г. довольно точны, так как очевиден кризис архитектуры международной безопасности, правила игры на мировой арене меняются – в том числе силовыми инструментами (СВО на Украине только один из этих элементов), спорит доцент базовой кафедры евразийской экономической интеграции Института права и национальной безопасности РАНХиГС при президенте РФ Сергей Рекеда. Задача крупномасштабной международной интеграции государств Евразии стояла давно и уже с момента формирования ЕАЭС в 2015 г. она должна была быть основной, Россия действительно несколько отстает в вопросах укрепления технологических связей с соседними странами, считает эксперт. При этом создание исключительно торговых союзов становится недостаточным, необходимо прибегать к полномасштабной интеграции блоков ЕАЭС, ШОС и БРИКС, при которой страны в Евразии будут участвовать в совместных технологических проектах, уверен он.
Российская экономика остается интегрированной в мировую, мы переориентируем торговые потоки на новые рынки и находим новых поставщиков и продолжаем активно торговать с внешним миром, отмечает первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин. По обновленному прогнозу социально-экономического развития Минэка, товарный экспорт в ближайшие годы будет превышать 20% ВВП, импорт – 15% ВВП, напоминает он. Для успешного взаимодействия с другими странами в условиях санкционного давления действительно необходимо развивать и переориентировать и финансовую, и транспортную, и другую инфраструктуру и снимать взаимные барьеры, что, собственно, и делается сейчас активными совместными усилиями властей и бизнеса, уверен эксперт. Но и ограничиваться только Евразией в данном случае тоже не следует, БРИКС – это в том числе и ЮАР, и Бразилия, и Африка, и Южная Америка, добавляет Копейкин.
Для России крайне важно выстраивать евразийскую логистику – это поможет значительно повысить товарооборот с азиатскими странами, с которыми мы сейчас укрепляем отношения, говорит профессор кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Полтарыхин. Если три крупных игрока – Россия, Китай и Индия – выработают общие и справедливые правила игры в формате БРИКС или ШОС, удастся получить стабильность развития в Евразии, уверен он. Ожидается, что через 20 лет РФ будет активнее осваивать собственную территорию, преимущественно арктическую часть, считает эксперт. Она уже становится ареной схватки ведущих мировых держав, где Россия хочет наладить продолжительную навигацию по Северному морскому пути, уточняет он. Также будут активно осваиваться сельские районы страны, откуда люди уезжали с начала коллективизации и первых пятилеток, добавляет Полтарыхин.