На ПМЭФе запустили стратегический диалог с обществом о поиске пути для России

Сравнения с 1914 или 1939 г. довольно точны, так как очевиден кризис архитектуры международной безопасности, правила игры на мировой арене меняются – в том числе силовыми инструментами (СВО на Украине только один из этих элементов), спорит доцент базовой кафедры евразийской экономической интеграции Института права и национальной безопасности РАНХиГС при президенте РФ Сергей Рекеда. Задача крупномасштабной международной интеграции государств Евразии стояла давно и уже с момента формирования ЕАЭС в 2015 г. она должна была быть основной, Россия действительно несколько отстает в вопросах укрепления технологических связей с соседними странами, считает эксперт. При этом создание исключительно торговых союзов становится недостаточным, необходимо прибегать к полномасштабной интеграции блоков ЕАЭС, ШОС и БРИКС, при которой страны в Евразии будут участвовать в совместных технологических проектах, уверен он.