Экономические власти обсудили способы «вытащить экономику»

При этом Силуанов заявил, что планируется донастраивать налогообложение природной и экономической ренты. Уже принято решение по более справедливому расчету НДПИ на нефть, потому что «нефтяники предлагали большие дисконты», напомнил министр. Кроме того, договорились с бизнесом, что он поможет сделать вклад «в общую ситуацию» с точки зрения налогообложения экономической ренты в этом году. В частности, в правительстве принят налог на сверхдоходы – так называемый windfall tax, напомнил Силуанов. Его правительство уже внесло в Госдуму. Согласно инициативе, налог будет взиматься с крупных и средних компаний, у которых доналоговая прибыль за предыдущие два года превышает 1 млрд руб. Под исключение подпадают МСП и нефтегазовый сектор.