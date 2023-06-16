Экономические власти обсудили способы «вытащить экономику»Орешкин неожиданно согласился с Набиуллиной в вопросе о приватизации, а Решетников поддержал Силуанова по поводу бюджета
Экономические власти сходятся во мнении, что структурная трансформация экономики неизбежна и России надо найти в ней свое место. Для этого уже нельзя «действовать по старинке». Но каким должен быть новый стимул для трансформации и где искать источник для его финансирования – наращивание расходов бюджета, повышение налоговой нагрузки или новый этап приватизации, – в этом позиции расходятся. Своим взглядом на будущее экономической политики поделились помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе сессии «Как будет развиваться российская экономика» на ПМЭФ-2023.
Любое повышение налоговой нагрузки на бизнес подорвет инвестиционную активность, считает Решетников. Именно стабильность налоговой политики обеспечила стимулы для роста частных инвестиций во время пандемии и санкционного давления, добавил министр. Эту позицию поддержал Орешкин. По его словам, повышение налогов на бизнес – это контрпродуктивно для экономики и не даст должных эффектов.
При этом Силуанов заявил, что планируется донастраивать налогообложение природной и экономической ренты. Уже принято решение по более справедливому расчету НДПИ на нефть, потому что «нефтяники предлагали большие дисконты», напомнил министр. Кроме того, договорились с бизнесом, что он поможет сделать вклад «в общую ситуацию» с точки зрения налогообложения экономической ренты в этом году. В частности, в правительстве принят налог на сверхдоходы – так называемый windfall tax, напомнил Силуанов. Его правительство уже внесло в Госдуму. Согласно инициативе, налог будет взиматься с крупных и средних компаний, у которых доналоговая прибыль за предыдущие два года превышает 1 млрд руб. Под исключение подпадают МСП и нефтегазовый сектор.
Денежный кислород
По словам Решетникова, только частные инвестиции способны «вытащить экономику». Адаптация бизнеса идет быстрее, потому что власти обеспечили макроэкономическую стабильность и достаточный «денежный кислород» экономике, отметил министр экономического развития. Это один из ключевых моментов – без финансовых ресурсов сложно будет заниматься инвестициями, структурными сдвигами, считает Решетников.
Для структурной перестройки экономики нужны не деньги, а адаптация предприятий, поспорила Набиуллина. Трансформация экономики не подразумевает совершения рывка за счет бюджетных трат и наращивания госдолга, указала глава ЦБ.
Позицию «деньги не главное» с радостью поддержал Силуанов. По словам министра финансов, наращивать расходы – это «как масло в огонь подливать». Минфин видит элементы разогрева экономики, поэтому дополнительные бюджетные стимулы приведут к разгону инфляции и росту ставок, указал Силуанов.
По словам Силуанова, сейчас нет серьезных проблем с доходами федерального бюджета – ведомство рассчитывает выполнить план по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам. Несмотря на это, бюджетные расходы придется приоритизировать, так как бюджетные условия будут жесткими, подчеркнул Решетников. «Приоритеты – это не только то, что мы делаем, но и то, чего мы не делаем», – указал он. Таким образом, в ближайшие месяцы придется перестать дотировать отрасли, которые могут развиваться самостоятельно, указал Решетников.
По словам Силуанова, «нужно менять логику» и не использовать для решения задач технологической трансформации бюджетные ресурсы. «Государство должно спрос создавать, а станки делать и предприятия – бизнес», – указал он, и тогда будет доля государства меньше в экономике. «Почему она пухнет-то? Госкомпании везде, деньги даем этим госкомпаниям, они создают бизнес, мешают коммерческому бизнесу», – подчеркнул Силуанов. Для этого необходимо сокращать субсидии, отметил он.
Мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой
По словам главы Банка России, соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что частная инициатива будет подавлена. «Мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой», – подчеркнула Набиуллина. Кроме того, существуют риски «реставрации плановой экономики». Для этого государству достаточно «сконцентрировать право принимать решения, какие производства и какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы, вместо частной инициативы».
Приватизация как источник
Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, модерирующий сессию, спросил у участников дискуссии, могла бы приватизация стать источником финансирования трансформации экономики. Эту идею поддержали Набиуллина и Орешкин. «Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам. У нас есть возможность это сделать, и здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы», – указала Набиуллина.
Орешкин сказал, что ему ближе позиция главы ВТБ Андрея Костина. Банкир ранее предлагал провести новый этап приватизации в отношении крупных активов, например «Роснефти», «Транснефти», РЖД или «Почты России». При этом помощник президента считает, что это должна быть не масштабная приватизация, а выход из неэффективно используемых государством активов.
Решетников полагает, что перезапуск приватизации сейчас не стоит рассматривать в первую очередь как источник пополнения бюджета. При этом, по его словам, это может стать стимулом для бизнеса инвестировать в сферы, где государство неэффективно. «С точки зрения ускорения роста и возможностей для инвестиций – да. С точки зрения фискальных вопросов – ну, наверное, тут переоценивать что-то в текущей ситуации очень сложно», – отметил Решетников.
Потенциал от приватизации
Трансформация экономики невозможна без бюджетного финансирования, но важно сохранять баланс между госфинансированием и частными вливаниями, считает экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Приватизацию как возможный источник повышения доходов бюджета в текущих реалиях обсуждать «несерьезно», полагает эксперт. По мнению Тунева, отсутствуют привлекательные государственные активы, которые принесут ощутимый фискальный результат. Приватизация скорее может рассматриваться как механизм эффективного управления госсобственностью, добавляет он.
Почему она [экономика] пухнет-то? Госкомпании везде, деньги даем этим госкомпаниям, они создают бизнес, мешают коммерческому бизнесу
Традиционно основным источником финансирования экономики останется рынок госинвестиций, указывает экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. По его мнению, от приватизации госактивов есть потенциал получения дополнительных доходов – это касается отраслей ВПК, транспорта, энергетики.
Для повышения налогов резервов не остается, сказал Тунев. Попытки дальнейшего повышения налогов несут весьма ограниченные эффекты. «В целом повышение налогов на бизнес считаю контрпродуктивным инструментом для экономики», – отметил эксперт. По мнению Исакова, повышать налоговую нагрузку имеет смысл для компенсации наращивания постоянных расходов государства, при финансировании временных госрасходов целесообразно компенсировать их долгом. Последующее взыскание налогов с ранее полученных сверхприбылей, как в случае с windfall tax, несомненно, вызовет отрицательный эффект и приведет к необходимости компаний заимствовать средства для уплаты налогов, снизив инвестиции, указывает экономист.
Ограничение бюджетных расходов является антистимулом роста экономики, констатирует Тунев. «Если мы будем руководствоваться ограничением бюджетных трат с целью не наращивать дефицит без оценки мультипликативного эффекта для экономики, мы столкнемся с проблемами в будущем», – считает он. Повышение адресности государственного финансирования неизбежно приведет к потере драйверов, ограничению экономического роста. Например, механизм массовой льготной ипотеки стал основой для роста строительной отрасли.