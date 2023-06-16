ЦБ указал на политический аспект в вопросе запуска трансграничных платежей

ЦБ указал на политический аспект в вопросе запуска трансграничных платежейС технической стороны для расчетов между странами все давно готово
Несмотря на то что с технической стороны для трансграничных расчетов в нацвалютах все готово, «нажать на кнопку» даже дружественным странам – контрагентам России мешает политический аспект и страх санкций, рассказала в ходе выступления на ПМЭФ первый зампред председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
«Даже несмотря на то что мы еще до начала спецоперации сделали технически очень много интеграций и системы работали (платежные системы для трансграничных платежей. – «Ведомости»), после известных событий некоторые страны отказались пользоваться нашей интеграцией, объяснив политическими мотивами и страхами вторичных санкций», – рассказала она.
Некоторые дружественные страны уже провели все необходимые технические процедуры и протестировали трансграничные платежи, но все еще не запустили их со своей стороны, отметила Скоробогатова. Они ждут «политического указания», которое может дать только первое лицо государства, пояснила первый зампред.
Но есть и та часть стран, которая «движется достаточно смело» и сотрудничает с ЦБ в рамках Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) и СБП, отметила Скоробогатова. По ее словам, уже 14 банков из трех стран запустили с Россией работу по СБП. «Пока только наши граждане могут перевести свои средства через Систему быстрых платежей в три страны, но в скором времени будет задействован обратный механизм», – заверила Скоробогатова, не назвав конкретные страны.
В трансграничных платежах для бизнеса ЦБ работает над налаживанием международных расчетов и поддерживает «абсолютно все платформы и все решения, которые могут быть». И речь идет не только про интеграцию по типу «платформа – платформа» – если какие-то страны готовы предлагать решение через Bridge, ЦБ тоже технически будет готов это сделать, заверила Скоробогатова.
Также сейчас Банк России обсуждает с рядом стран, которые делают свои национальные цифровые валюты, вопрос взаимной интеграции без использования международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. «Я считаю, что на горизонте пяти лет мы станем свидетелями того, как международная платежная инфраструктура перейдет со SWIFT на интеграции национальных цифровых валют. Будет интеграция между крупными странами. И мы бежим здесь очень быстро», – сказала Скоробогатова. Это полностью изменит платежную инфраструктуру в мире, уверена она.
Многие страны активно движутся в сторону создания национальных платформ и систем, сокращая долю использования Visa и Mastercard внутри своих государств и ища альтернативы SWIFT, отмечала ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, страны будут коммуницировать между собой и «будет интероперабельность с национальными платежными системами либо с такими региональными платформами». И интеграция России в мировую финансовую систему и в эту структуру должна происходить, говорила Набиуллина.
В марте 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили деятельность в России. За пределами страны эмитированные в России карты не работают. За 2022 г. от системы SWIFT (ее членами являются 11 000 финансовых организаций в более чем 200 странах мира) были отключены «Сбербанк», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и еще ряд российских банков. В России с 2014 г. есть аналог SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС), к ней подключено 469 участников. Из них 115 – нерезиденты из 14 стран, заявляла директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Список стран, подключенных к СПФС, ЦБ не раскрывает с 2022 г.