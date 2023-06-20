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Эксперты назвали строителей технологического суверенитета

Для его достижения стране потребуются специалисты по ИИ, блокчейну и роботизации
Ярослава Костенко
Максим Стулов / Ведомости

России в ближайшие пять лет понадобятся специалисты по роботизации и искусственному интеллекту, блокчейн-инженеры, нанобиотехнологи и другие высококвалифицированные кадры для достижения технологического суверенитета, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Однако потенциал рабочей силы ограничен, поэтому необходимо одновременно увеличивать производительность труда, отмечают они.

России потребуется 1 млн специалистов в ближайшие пять лет для того, чтобы достичь технологического суверенитета, заявила вице-премьер Татьяна Голикова 16 июня в ходе сессии «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития» на ПМЭФ-2023. «Для того чтобы нам обеспечить технологический суверенитет, нам в ближайшей пятилетней перспективе нужно порядка миллиона человек. Это самые скромные подсчеты», – сказала вице-премьер. Достижение цели потребует также развития системы образования и пересмотра подхода к профессиональной ориентации, повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и вытекающего из него роста зарплат, а также увеличения производительности работы, сообщила Голикова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных