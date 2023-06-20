Эксперты назвали строителей технологического суверенитета

Эксперты назвали строителей технологического суверенитетаДля его достижения стране потребуются специалисты по ИИ, блокчейну и роботизации
России в ближайшие пять лет понадобятся специалисты по роботизации и искусственному интеллекту, блокчейн-инженеры, нанобиотехнологи и другие высококвалифицированные кадры для достижения технологического суверенитета, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Однако потенциал рабочей силы ограничен, поэтому необходимо одновременно увеличивать производительность труда, отмечают они.
России потребуется 1 млн специалистов в ближайшие пять лет для того, чтобы достичь технологического суверенитета, заявила вице-премьер Татьяна Голикова 16 июня в ходе сессии «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития» на ПМЭФ-2023. «Для того чтобы нам обеспечить технологический суверенитет, нам в ближайшей пятилетней перспективе нужно порядка миллиона человек. Это самые скромные подсчеты», – сказала вице-премьер. Достижение цели потребует также развития системы образования и пересмотра подхода к профессиональной ориентации, повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и вытекающего из него роста зарплат, а также увеличения производительности работы, сообщила Голикова.