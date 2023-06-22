Евросоюз согласовал 11-й пакет антироссийских санкций

По словам Садося, на таких параметрах текущего пакета санкций настаивала Варшава. Он отметил, что уже готовится новый, 12-й, пакет санкций, в рамках которого Польша постарается добиться включения тех положений, которые не удалось внести в текущий пакет. «Я не оцениваю этот пакет отрицательно. Есть элементы, которые откроют возможности для применения вторичных санкций к тем субъектам, которые системно поддерживают обход. Там есть целый ряд столь необходимых решений. [Но] польская сторона будет вновь добиваться эмбарго на российские алмазы, а также на российский ядерный сектор», – сказал Садось (цитата по государственному Polskie Radio). Ограничения против «Росатома» с 2022 г. неоднократно требовали ввести Украина, Литва, Латвия и Эстония.