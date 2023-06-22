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Евросоюз согласовал 11-й пакет антироссийских санкций

С каждым пакетом санкций добавленная стоимость в виде урона России снижается, отмечают эксперты
Илья Лакстыгал Дарья Савенкова Глеб Мишутин
Непонятно, как повлияет новый пакет санкций на грузоперевозки: въезд российским фурам закрыт уже год / Михаил Голенков / РИА Новости

Постпреды Евросоюза (ЕС) 21 июня согласовали 11-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает Twitter представительства Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС. Пакет включает запрет на въезд российских прицепов к грузовикам с товарами, транспортировки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы), ограничения в отношении 70 физических лиц по обвинению в «депортации украинских детей» и 30 российских юрлиц по обвинению в обходе санкций для «поддержки российских военных усилий». Об этом заявил журналистам постпред Польши при ЕС Анджей Садось в Лондоне. Документы ЕС по пакету санкций на момент сдачи номера не были опубликованы. «Ведомости» направили запрос в Еврокомиссию.

По словам Садося, на таких параметрах текущего пакета санкций настаивала Варшава. Он отметил, что уже готовится новый, 12-й, пакет санкций, в рамках которого Польша постарается добиться включения тех положений, которые не удалось внести в текущий пакет. «Я не оцениваю этот пакет отрицательно. Есть элементы, которые откроют возможности для применения вторичных санкций к тем субъектам, которые системно поддерживают обход. Там есть целый ряд столь необходимых решений. [Но] польская сторона будет вновь добиваться эмбарго на российские алмазы, а также на российский ядерный сектор», – сказал Садось (цитата по государственному Polskie Radio). Ограничения против «Росатома» с 2022 г. неоднократно требовали ввести Украина, Литва, Латвия и Эстония.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных