Евросоюз согласовал 11-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз согласовал 11-й пакет антироссийских санкцийС каждым пакетом санкций добавленная стоимость в виде урона России снижается, отмечают эксперты
Постпреды Евросоюза (ЕС) 21 июня согласовали 11-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает Twitter представительства Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС. Пакет включает запрет на въезд российских прицепов к грузовикам с товарами, транспортировки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы), ограничения в отношении 70 физических лиц по обвинению в «депортации украинских детей» и 30 российских юрлиц по обвинению в обходе санкций для «поддержки российских военных усилий». Об этом заявил журналистам постпред Польши при ЕС Анджей Садось в Лондоне. Документы ЕС по пакету санкций на момент сдачи номера не были опубликованы. «Ведомости» направили запрос в Еврокомиссию.
По словам Садося, на таких параметрах текущего пакета санкций настаивала Варшава. Он отметил, что уже готовится новый, 12-й, пакет санкций, в рамках которого Польша постарается добиться включения тех положений, которые не удалось внести в текущий пакет. «Я не оцениваю этот пакет отрицательно. Есть элементы, которые откроют возможности для применения вторичных санкций к тем субъектам, которые системно поддерживают обход. Там есть целый ряд столь необходимых решений. [Но] польская сторона будет вновь добиваться эмбарго на российские алмазы, а также на российский ядерный сектор», – сказал Садось (цитата по государственному Polskie Radio). Ограничения против «Росатома» с 2022 г. неоднократно требовали ввести Украина, Литва, Латвия и Эстония.