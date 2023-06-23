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Британская AstraZeneca просит Минздрав изменить принципы ценообразования на дженерики в России

Действующие правила мешают участвовать в госзакупках производителям оригинальных препаратов
Анастасия Ковалева
В AstraZeneca жалуются, что из-за наличия дженериков государство снижает стоимость госконтрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарств / Михаил Воскресенский / РИА Новости

Британская AstraZeneca предложила Минздраву и ФАС пересмотреть принципы ценообразования на дженерики в России. В компании уверяют, что действующие правила не позволяют производителям оригинальных препаратов участвовать в госзакупках.

Фармкомпания предлагает внести изменения в постановление правительства РФ № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов» (ЖНВЛП). Предложение касается принципа формирования предельной отпускной цены на дженерики из перечня ЖНВЛП при наличии действующих патентов на оригинальные лекарства и при условии отсутствия их дефицита на рынке. С таким предложением российская «дочка» британской фармкомпании AstraZeneca – «АстраЗенека фармасьютикалз» – обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минздрав РФ.

«Ведомости» ознакомились с копией письма. В нем констатируется, что сегодня из-за наличия дженериков государство снижает стоимость госконтрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарств. В итоге компании, которые выпускают оригинальные (и более дорогие) препараты, от заключения невыгодных для себя контрактов отказываются. Для примера: инсулин гларгин от французской Sanofi в концентрации 300 ЕД/мл (защищен патентом до 2031 г.) стоит 3900 руб. за упаковку с пятью шприцами, по данным Государственного реестра лекарственных средств. В декабре 2021 г. завод «Медсинтез» зарегистрировал его аналог – росинсулин гларгин, а через несколько месяцев ФАС установила предельную цену на этот препарат на уровне 3540 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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