Британская AstraZeneca просит Минздрав изменить принципы ценообразования на дженерики в России

Британская AstraZeneca просит Минздрав изменить принципы ценообразования на дженерики в РоссииДействующие правила мешают участвовать в госзакупках производителям оригинальных препаратов
Британская AstraZeneca предложила Минздраву и ФАС пересмотреть принципы ценообразования на дженерики в России. В компании уверяют, что действующие правила не позволяют производителям оригинальных препаратов участвовать в госзакупках.
Фармкомпания предлагает внести изменения в постановление правительства РФ № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов» (ЖНВЛП). Предложение касается принципа формирования предельной отпускной цены на дженерики из перечня ЖНВЛП при наличии действующих патентов на оригинальные лекарства и при условии отсутствия их дефицита на рынке. С таким предложением российская «дочка» британской фармкомпании AstraZeneca – «АстраЗенека фармасьютикалз» – обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минздрав РФ.
«Ведомости» ознакомились с копией письма. В нем констатируется, что сегодня из-за наличия дженериков государство снижает стоимость госконтрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарств. В итоге компании, которые выпускают оригинальные (и более дорогие) препараты, от заключения невыгодных для себя контрактов отказываются. Для примера: инсулин гларгин от французской Sanofi в концентрации 300 ЕД/мл (защищен патентом до 2031 г.) стоит 3900 руб. за упаковку с пятью шприцами, по данным Государственного реестра лекарственных средств. В декабре 2021 г. завод «Медсинтез» зарегистрировал его аналог – росинсулин гларгин, а через несколько месяцев ФАС установила предельную цену на этот препарат на уровне 3540 руб.