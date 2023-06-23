Британская AstraZeneca просит Минздрав изменить принципы ценообразования на дженерики в России

«Ведомости» ознакомились с копией письма. В нем констатируется, что сегодня из-за наличия дженериков государство снижает стоимость госконтрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарств. В итоге компании, которые выпускают оригинальные (и более дорогие) препараты, от заключения невыгодных для себя контрактов отказываются. Для примера: инсулин гларгин от французской Sanofi в концентрации 300 ЕД/мл (защищен патентом до 2031 г.) стоит 3900 руб. за упаковку с пятью шприцами, по данным Государственного реестра лекарственных средств. В декабре 2021 г. завод «Медсинтез» зарегистрировал его аналог – росинсулин гларгин, а через несколько месяцев ФАС установила предельную цену на этот препарат на уровне 3540 руб.