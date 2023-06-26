На ЕНС накопился 1 трлн руб. переплат от налогоплательщиков за несколько лет

Примерно 500 млрд руб. поступит в бюджет уже в самое ближайшее время, пояснил близкий к правительству источник. Оставшийся 1 трлн руб. – это переплаты, в том числе «поднятые» на единый налоговый счет (ЕНС) за прошлые годы, а также уже произведенные платежи, по которым пока проводятся проверки либо еще не сданы декларации, рассказал высокопоставленный федеральный чиновник и подтвердили два близких к правительству источника. Значительная часть старых переплат накопилась в том числе за пандемийные годы в связи с льготами, отсрочками и другими нюансами налогообложения в тот период, уточняет один из собеседников «Ведомостей». Эти деньги потенциально распределятся в бюджет позже в течение года по мере формирования обязательств.