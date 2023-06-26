На ЕНС накопился 1 трлн руб. переплат от налогоплательщиков за несколько лет

На ЕНС накопился 1 трлн руб. переплат от налогоплательщиков за несколько летБизнес для своего удобства вносит больше средств в счет будущих платежей
В январе – апреле дефицит консолидированного бюджета составил 1,7 трлн руб., следует из данных казначейства. Федеральный бюджет исполнен за январь – май (данные об исполнении консолидированного публикуются с бо́льшим лагом) с дефицитом в размере 3,7 трлн руб. Но сложившийся в первой половине 2023 г. дефицит казны на практике не столь драматичен, выяснили «Ведомости». В докладах об исполнении бюджета не отражаются деньги, которые плательщики внесли заранее – до наступления момента платежа. На данный момент накопилось уже 1,5 трлн руб. средств налогоплательщиков, которые пока не попали в бюджетную систему, сообщил «Ведомостям» представитель казначейства.
Примерно 500 млрд руб. поступит в бюджет уже в самое ближайшее время, пояснил близкий к правительству источник. Оставшийся 1 трлн руб. – это переплаты, в том числе «поднятые» на единый налоговый счет (ЕНС) за прошлые годы, а также уже произведенные платежи, по которым пока проводятся проверки либо еще не сданы декларации, рассказал высокопоставленный федеральный чиновник и подтвердили два близких к правительству источника. Значительная часть старых переплат накопилась в том числе за пандемийные годы в связи с льготами, отсрочками и другими нюансами налогообложения в тот период, уточняет один из собеседников «Ведомостей». Эти деньги потенциально распределятся в бюджет позже в течение года по мере формирования обязательств.