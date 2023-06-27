В МВФ предупредили о монополизации рынка криптовалют платежными гигантами

Эксперты МВФ приводят в пример опыт азиатских стран, где риск монополизации уже реализовался. В частности, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Сингапура – там разрешено пользоваться некоторыми видами частных криптовалют или токенов. В этих странах рынки переводов в цифровых валютах занимает несколько крупных компаний. В Китае это WeChat Pay (41%) и AliPay (49%), в Индонезии – Ovo (38%), ShopeePay (16%) и Gopay (13%), в Таиланде 53% рынка контролирует TrueMoney, а южноазиатская GrabPay контролирует 38 и 35% рынка в Малайзии и Сингапуре соответственно.