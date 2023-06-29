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Депутаты без энтузиазма приняли в первом чтении законопроект о windfall tax

Инициатива появилась «не от хорошей жизни»
Евгения Фомина Анастасия Бойко
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что сбор налога на сверхприбыль будет касаться компаний, у которых результат последних двух лет превысил прибыль, полученную перед ковидными годами / Максим Стулов / Ведомости

Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о разовом сборе со сверхприбыли бизнеса, который, как ожидается, принесет в бюджет 300 млрд руб. Его поддержало 70% депутатов. Статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов, защищая инициативу, напомнил, что государство просит бизнес поделиться именно сверхдоходами, а не общим объемом поступлений, причем их сравнительно малой частью. Власти планируют собрать лишь 5% сверхприбыли, 95% остается в распоряжении компаний, подчеркнул Сазанов.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, также выступавший с докладом по законопроекту, признал, что инициатива появилась «не от хорошей жизни». «Мера вынужденная», – отметил депутат. «Правительство предложило один из таких вариантов. Нравится ли этот вариант мне? Мне вообще не нравятся любые варианты увеличения налогов, я считаю, что увеличение налогов – это плохо как таковое», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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