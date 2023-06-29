Депутаты без энтузиазма приняли в первом чтении законопроект о windfall tax

Депутаты без энтузиазма приняли в первом чтении законопроект о windfall taxИнициатива появилась «не от хорошей жизни»
Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о разовом сборе со сверхприбыли бизнеса, который, как ожидается, принесет в бюджет 300 млрд руб. Его поддержало 70% депутатов. Статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов, защищая инициативу, напомнил, что государство просит бизнес поделиться именно сверхдоходами, а не общим объемом поступлений, причем их сравнительно малой частью. Власти планируют собрать лишь 5% сверхприбыли, 95% остается в распоряжении компаний, подчеркнул Сазанов.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, также выступавший с докладом по законопроекту, признал, что инициатива появилась «не от хорошей жизни». «Мера вынужденная», – отметил депутат. «Правительство предложило один из таких вариантов. Нравится ли этот вариант мне? Мне вообще не нравятся любые варианты увеличения налогов, я считаю, что увеличение налогов – это плохо как таковое», – отметил он.