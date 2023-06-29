Депутаты без энтузиазма приняли в первом чтении законопроект о windfall tax

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, также выступавший с докладом по законопроекту, признал, что инициатива появилась «не от хорошей жизни». «Мера вынужденная», – отметил депутат. «Правительство предложило один из таких вариантов. Нравится ли этот вариант мне? Мне вообще не нравятся любые варианты увеличения налогов, я считаю, что увеличение налогов – это плохо как таковое», – отметил он.